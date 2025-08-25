Hersteller im Fokus: Tubbutec GmbH

Tubbutec GmbH – Vintage-Resurrection trifft Modularkunst aus Berlin

Wenn es um die Verbindung von klassischen Synthesizern mit moderner Technik geht, kommt man an einem Namen kaum vorbei: Tubbutec GmbH. Das Berliner Unternehmen hat sich in den letzten Jahren zu einer echten Größe in der Szene entwickelt – bekannt für clevere Modifikationen, innovative Eurorack-Module und eine klare Mission: Alte Instrumente am Leben erhalten und neue Klangräume erschließen.

Die Geschichte hinter Tubbutec

Gegründet wurde Tubbutec im Jahr 2019 von Tobias Münzer in Berlin. Von Beginn an war klar, dass das Unternehmen eine Brücke schlagen möchte: zwischen der Liebe zu analogen Klassikern und den Möglichkeiten der heutigen Musiktechnologie.

Während andere Hersteller ausschließlich auf neue Produkte setzen, verfolgt Tubbutec einen anderen Ansatz: bestehende Instrumente erweitern, modernisieren und für kommende Jahrzehnte spielbar machen.

Das spiegelt sich nicht nur in ihren Synthesizer-Mods wider, sondern auch in der konsequenten Weiterentwicklung hin zu eigenständigen Eurorack-Modulen und Controllern.

Fokus & Philosophie

Tubbutec steht für drei zentrale Werte:

Innovation – frische Ideen für Sequencer, Mikrotonalität und Performance. Nachhaltigkeit – durch Upgrades bleiben Vintage-Synths länger am Leben. Musikalität – alle Produkte entstehen aus dem praktischen Musikeralltag heraus.

Diese Mischung macht die Marke sowohl für Studio-Tüftler als auch für Live-Performer hochinteressant.

Produktübersicht – Highlights im Portfolio

1. Klassiker neu belebt – Mods für Vintage-Synths

Tubbutec ist vor allem durch seine Synthesizer-Modifikationen bekannt geworden.

Juno-66 – verwandelt den Roland Juno-6/60 in ein echtes MIDI-taugliches Arbeitstier.

ModyPoly / Polysex – neue Features für Korg Polysix, Poly-61 und Mono/Poly.

SH-1oh1 – ein Upgrade für den legendären Roland SH-101.

MC-2oh2 – holt aus der Roland MC-202 mehr heraus, als sich deren Entwickler je gedacht haben.

organDonor – ein flexibles Interface, das alten String-Machines und Orgeln neues Leben einhaucht.

2. Eurorack-Module – die modulare Zukunft

Auch in der Modularwelt hat Tubbutec einiges zu bieten:

Brainstep – ein multifunktionaler Sequenzer, Arpeggiator, Modulator und MIDI-Interface. Perfekt als Schaltzentrale eines Modular-Systems.

6m0d6 – eine Hommage an die TR-606, aber als Eurorack-Drum-Modul mit viel mehr Möglichkeiten.

µTune – ein Quantizer und MIDI-CV-Interface, das Mikrotonalität und alternative Skalen spielerisch zugänglich macht.

3. Controller & Tools

Tubbutec Synth Controller – passender MIDI-Controller für die Mods, mit Fadern, Layer-Architektur und flexiblen Routing-Optionen.

Brainstep Controller – Hardware-Erweiterung für noch direktere Performance.

TRS-Bridge – effizientes MIDI-Routing im Eurorack.

Warum die Tubbutec GmbH Musiker begeistert

Die Produkte von Tubbutec sind mehr als nur Nischen-Gadgets. Sie bieten konkrete Vorteile für Musiker:

Mehr Ausdruck: Vintage-Synths werden MIDI-fähig und bekommen Features, die sie nie hatten.

Neue Klangwelten: Mikrotonale Skalen oder modulare Sequencer öffnen Türen zu Sounds jenseits des Mainstreams.

Kreativer Workflow: Durchdachte Controller und Interfaces erleichtern Performance und Studioarbeit.

Made in Berlin: Tubbutec-Produkte werden lokal entwickelt, getestet und gefertigt – Qualität mit Szene-Charakter.

Community: Der Hersteller und Fans bieten Support im Modwiggler-Forum

Fazit – Tubbutec GmbH als Klanglabor der Zukunft

Tubbutec ist kein anonymer Großkonzern, sondern eine Manufaktur mit Vision. Wer seinen alten Synth erweitern oder sein Modularsystem mit kreativen Werkzeugen bereichern will, kommt an Tubbutec nicht vorbei.

Von Juno-66 über Brainstep bis zum 6m0d6 – jedes Produkt zeigt die Liebe zum Detail und die Leidenschaft für Musik.

Für Musiker, die sowohl das Retro-Feeling als auch moderne Innovation suchen, ist Tubbutec eine absolute Empfehlung!

