Die besten Dokumentationen für Musiker – Inspiration, Wissen und Gänsehaut-Momente

Musik ist weit mehr als nur ein Hobby oder eine Leidenschaft – sie ist ein Lebensgefühl, ein ständiger Prozess des Lernens und der Inspiration. Egal, ob du selbst Musik machst, an den Geschichten hinter den großen Künstlern interessiert bist oder einfach die Magie der Klänge und Kompositionen besser verstehen willst – es gibt großartige Dokumentationen, die dich auf eine Reise hinter die Kulissen der Musikindustrie mitnehmen.

Aber Hand aufs Herz: Wer hat heutzutage noch Lust, stundenlang nach hochwertigen Musikdokus zu suchen? Die gute Nachricht: Wir von Keyboards.de haben das für dich übernommen! In diesem Beitrag stellen wir dir die besten frei verfügbaren Dokumentationen für Musiker vor, die du dir sofort auf YouTube oder Arte ansehen kannst – ganz ohne Paywall oder Abo-Zwang.

Von tiefgehenden Künstlerporträts über spannende Einblicke in legendäre Alben bis hin zu Dokus über Musiktechnologie und Produktionsprozesse – diese Filme liefern dir wertvolles Wissen und jede Menge Inspiration für dein eigenes musikalisches Schaffen. Du wirst sehen, dass die Geschichten hinter der Musik oft genauso faszinierend sind wie die Songs selbst.

Also schnapp dir deine Kopfhörer oder mach’s dir auf der Couch bequem – hier kommen die besten Dokumentationen für Musiker, die du kostenlos streamen kannst. Wir werden den Beitrag regelmäßig aktualisieren – komme also gerne immer mal wieder vorbei und schau was es Neues gibt. Viel Spaß beim Entdecken!

Die Musiker der 90er Jahre: Techno, Rave & Eurodance

Dokumentationen zu verschiedenen Hersteller

Roland: Die Story hinter der TB-303, TR-909, Juno 106 und viel mehr:

Korg: MS-20 und weitere Retro Synthesizer: