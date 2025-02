Das Synthesizer Museum Berlin öffnet

Veröffentlicht am

Am 12. Februar 2025 öffnet das Synthesizer Museum Berlin. Die Ausstellungsräume im Berliner Bezirk Kreuzberg sind quasi vorbelastet, denn es handelt sich um die ehemalige Location von SchneidersLaden am Kottbusser Tor. Allerdings ist die Synthesizer-Schau nur ein Ausblick auf ein größeres Projekt in der Zukunft.

Synthesizer Museum Berlin am „Kotti“

Nachdem Andreas Schneider, Vertriebsspezialist für analoge Synthesizer und Modularsysteme sowie Gründer der Superbooth, mit seinem Geschäft vom „Kotti“ nach in das Neuköllner „Musik Bading“-Gebäude umgezogen war, fanden in der bisherigen Kreuzberger Location überwiegend Workshops und ähnliche Veranstaltungen statt. Nun gibt es vorübergehend eine neue Nutzung.

Das Museum ist Teil der Proton Studio Group, zu der auch das Synthesizer Studio Berlin gehört. Wer sich dort schon einmal umschauen konnte oder den Stand auf der Superbooth besuchte, konnte sich schon ein Bild von der Art des neuen Museums machen. Aber eine Liste oder einen Überblick über die ausgewählten Ausstellungsstücke hält man bis zur Eröffnung „geheim“.

Es soll etwas Größeres werden

In der jetzigen Ausstellung vom Synthesizer Museum Berlin werden ungefähr 50 legendäre und besonders rare Synthesizer sowie elektronische Instrumente zu sehen sein. Die Objekte sind aber nicht hinter Glas oder Absperrungen verborgen, sondern man kann sie aus nächster Nähe begutachten und, zumindest einen Teil, auch ausprobieren. Allerdings wird das wohl nur im Beisein eines Mitarbeiters möglich sein. Deshalb muss vor dem Besuch ein Time Slot von 2 Stunden gebucht werden.

Für den 11. Februar ist eine Eröffnungsparty mit Thorsten Quaeschning (Tangerine Dream) und Kurt Dahlke aka Pyrolator als Performance-Acts mit dem Equipment aus dem Museum angesetzt. Doch leider ist dieser Event bereits komplett ausverkauft.

Der temporäre Sitz des Museums ist in der Skalitzerstrasse 135 a in 10999 Berlin (Kreuzberg). Der Eingang ist etwas unscheinbar, direkt neben dem Eingang zu einem Supermarkt, über dem sich die Räumlichkeiten im 1. Stock befinden. Die Ausstellung ist von Montag bis Sonntag in der Zeit von 10:00 bis 18:00 geöffnet. Dienstag ist Ruhetag. Der Eintritt kostet 12 €.

Wie bereits erwähnt, ist die Ausstellung am Kottbusser Tor eine Übergangslösung bzw. ein Vorgeschmack auf die Zukunft. Das Synthesizer Museum Berlin ist als ein dauerhaftes Projekt geplant, das einen festen Standort erhalten soll. Wenn es so weit ist, werden wir natürlich darüber berichten.

Link zur Website vom Synthesizer Museum Berlin.