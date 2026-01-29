Carl Bechstein Wettbewerb 2026: Klavier-Nachwuchs trifft sich im Oktober in Berlin

vom 15. bis 18. Oktober 2026 findet in Berlin-Neukölln (Kulturstall von Schloss Britz) der 12. Carl Bechstein Wettbewerb für Kinder und Jugendliche in der Wertung „Klavier solo“ statt.

Der Wettbewerb ist offen für junge Pianist:innen aus ganz Deutschland, die zum Stichtag 15.10.2026 das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und seit mindestens sechs Monaten einen festen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Reguläre Musikstudent:innen sind ausgeschlossen; Jungstudent:innen sind zugelassen.

Die Carl Beschstein Stiftung lädt alle Schülerinnen und Schüler herzlich zur Teilnahme ein. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde der Wettbewerb um einen weiteren Wertungsspiel-Tag erweitert, um mehr Zulassungen zu ermöglichen.

Teilnahmebedingungen im Überblick (Wichtiges für junge Pianist:innen & Lehrkräfte)

Altersgruppen & maximale Vorspielzeit (die Maximalzeiten dürfen nicht überschritten werden):

AG I (bis 10 Jahre): bis 10 Minuten

bis 10 Minuten AG II (11–13 Jahre): bis 15 Minuten

bis 15 Minuten AG III (14–15 Jahre): bis 20 Minuten

bis 20 Minuten AG IV (16–17 Jahre): bis 25 Minuten

Repertoire: Mindestens zwei kontrastierende Stücke aus verschiedenen Stilepochen (auch einzelne Sonatensätze möglich).

Wichtig: Präparationen am Flügel sowie „Inside Piano“ (Spielen im Instrument mit bloßen Händen) sind nicht gestattet. Zudem sind zwei Ansichtsexemplare aller gespielten Werke der Jury vorzulegen; gespielt werden darf auswendig oder nach Noten.

Video-Vorauswahl (Kapazitätsgründe):

Vorauswahl per Video (Werk muss nicht Teil des Wettbewerbsprogramms sein)

Max. 5 Minuten (AG I–II), max. 10 Minuten (AG III–IV)

(AG I–II), (AG III–IV) Upload als „nicht gelistet“ (YouTube oder vergleichbar) und Link im Anmeldeformular

Fristen, Ablauf & Gebühren

Bewerbungsende / Anmeldeschluss: 15. Juni 2026.

Die Zulassungen werden Anfang/Mitte Juli 2026 per E-Mail versendet; die Anmeldegebühr (40 €) ist erst nach erteilter Zulassung und dann innerhalb von 3 Wochen zu überweisen.

Im Anmeldeprozess sind u. a. Programmangaben (Änderungen bis 15.08.2026 möglich), Ausweiskopie, Foto und Video-Link hochzuladen; nur vollständige Unterlagen werden berücksichtigt.

Jury: künstlerische Expertise & Nachwuchsförderung

Die Jury des Wettbewerbs umfasst ausgewiesene Pianist:innen und Pädagog:innen, darunter Prof. Dr. Hardy Rittner, Prof. Dr. Matthias Sakel, Prof. Annika Treutler, Kateryna Titova und Wei Chen.

Für die Video-Vorauswahl sind zusätzlich Juror:innen benannt (u. a. Giuseppe Guarrera, Mario Häring, Daria Parkhomenko, Prof. Sabine Simon).

Preise & Sonderpreise (Auswahl)

Neben den regulären Preisen je Altersgruppe sind erneut attraktive Sonderpreise ausgeschrieben – darunter Auszeichnungen für zeitgenössische Werke, Paul Hindemith sowie Moritz Eggert, außerdem Notengutscheine (Bärenreiter) und weitere Förderbausteine bis hin zu Konzertmöglichkeiten.

Öffentlichkeit & Termine vor Ort

Alle Wertungsspiele sind öffentlich, der Eintritt ist frei.

Das Preisträgerkonzert findet am 18. Oktober 2026 um 16:00 Uhr statt (Eintritt laut Ausschreibung 15 € / ermäßigt 10 €).

Carl Bechstein Wettbewerb 2026 – Fazit

Der Carl Bechstein Wettbewerb 2026 ist eine der spannenden Bühnen für den deutschen Klaviernachwuchs: klare Altersgruppen-Regeln, ein bewusst breit gefasstes Repertoire (mit Kontrasten über Stilepochen hinweg) und zusätzliche Impulse durch Sonderpreise, die auch Neue Musik und selten gespieltes Repertoire sichtbar machen.

Alle Informationen und Teilnahmebedingungen: Carl Bechstein Wettbewerb 2026 – Carl Bechstein Stiftung