Stagepiano vs. Keyboard vs. Synthesizer: Was passt zu dir?

Ein Stagepiano ist für viele Live-Musiker das Herzstück auf der Bühne. Es klingt nach Klavier. Es fühlt sich wie ein Klavier an. Und es ist trotzdem mobil. Doch wo liegen die Unterschiede zu einem „normalen“ Keyboard? Und was trennt ein Stagepiano vom Synthesizer? In diesem Beitrag bekommst du klare Antworten. Zudem erhältst du konkrete Kaufkriterien, Praxis-Tipps und eine kurze FAQ. So findest du schneller das richtige Instrument – für Bühne, Studio und Proberaum.

Was ist ein Stagepiano?

Ein Stagepiano ist ein transportables Digitalpiano ohne große Zusatzfunktionen. Der Fokus liegt auf authentischem Klavierspiel. Deshalb steht die Klaviatur im Mittelpunkt. Meist hat ein Stagepiano 88 Tasten mit Hammermechanik. Die Tasten sind gewichtet. Dadurch entsteht der typische Widerstand wie beim akustischen Piano. Das Spielgefühl ist präzise. Zudem sind Dynamik und Kontrolle sehr gut.

Auch der Sound ist spezialisiert. Ein Stagepiano liefert hochwertige Flügel- und Klaviersamples. Oft kommen E-Pianos wie Rhodes, Wurlitzer oder FM-E-Piano dazu. Dazu Orgeln, Streicher, Pads und ein paar Bässe. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Effekte sind vorhanden, jedoch schlank gehalten. Reverb, Delay, Chorus, Tremolo und ein einfacher EQ reichen live oft aus. Außerdem sind die Geräte robust. Gehäuse aus Metall. Seitenteile aus Holz oder Hartkunststoff. Große, griffige Regler. Klar beschriftete Taster. Das ist wichtig, weil es auf der Bühne schnell gehen muss.

Ein weiteres Merkmal: Stagepianos haben selten eingebaute Lautsprecher. Denn sie sind für PA oder Monitor ausgelegt. Somit bleibt das Gewicht moderat, und der Sound ist über Line-Outs optimal zu kontrollieren. Für zu Hause geht jedoch auch Kopfhörer. Oder kleine Aktivmonitore. Flexibel bist du also trotzdem.

Unterschied zum Keyboard

Nun zur Kernfrage: Worin unterscheidet sich ein Stagepiano von einem Keyboard? Kurz gesagt: Ein Keyboard ist ein Allrounder mit Begleitautomatik. Ein Stagepiano ist ein Spezialist für Pianisten.

Tastatur: Keyboards haben meist 61 bis 76 Tasten, ungewichtet oder halbgewichtet. Sie spielen sich leichter. Für Orgel-Licks ist das angenehm. Für klassisches Klavierspiel fehlt aber oft der Widerstand. Ein Stagepiano bietet die volle 88-Tasten-Hammermechanik. Das ist ideal für Technik, Dynamik und Ausdruck.

Sounds & Styles: Keyboards bieten hunderte bis tausende Sounds. Und vor allem Styles mit automatischer Begleitung. Du wählst ein Genre, drückst Akkorde, und die Band spielt mit. Ideal für Entertainer, Alleinunterhalter und Unterricht. Stagepianos verzichten weitgehend auf Styles. Stattdessen gibt es wenige, aber sehr hochwertige Piano- und E-Piano-Sounds.

Lautsprecher: Viele Keyboards haben eingebaute Speaker. Das ist praktisch für Zuhause, Proben und Unterricht. Stagepianos haben selten interne Speaker. Sie zielen auf Bühne, Monitore, In-Ear und FOH.

Bedienung: Ein Keyboard hat Menüs, Style-Sektionen, Song-Player, Recorder, oft sogar Mikrofoneingänge. Ein Stagepiano setzt auf Direktzugriff: Sound wählen, Layer/Split, Lautstärke, Effekte. Fertig. So bleibst du im Flow.

Zielgruppe: Keyboard: Entertainer, Hobbymusiker, Unterricht, Familien. Stagepiano: Pianisten, Live-Bands, Worship-Teams, Studios, Theater.

Wenn du also echtes Klavier-Feeling willst, greife zum Stagepiano. Wenn du eine „Mitspiel-Band“ brauchst, ist ein Arranger-Keyboard die clevere Wahl.

Unterschied zum Synthesizer

Ein Synthesizer verfolgt einen ganz anderen Ansatz. Er erzeugt Sounds nicht primär per Samples, sondern über Klangerzeugung wie subtraktive Synthese, FM, Wavetable oder Modeling. Damit gestaltest du Klangformen frei. Von Bässen über Leads bis zu abgefahrenen Texturen. Das ist kreativ, flexibel und sound-design-orientiert.

Klangerzeugung: Stagepiano = fertige, sehr realistische Pianosamples + wenige Essentials. Synthesizer = Oszillatoren, Filter, Hüllkurven, Modulationen, Arpeggiatoren. Du baust Sounds selbst oder nutzt Presets als Startpunkt.

Tastatur: Viele Synths haben 37–61 Tasten, oft leicht und mit Aftertouch. Das lädt zu expressiven Modulationen ein. Eine „schwere“ Hammermechanik ist seltener. Für Klaviertechnik wäre sie zudem hinderlich.

Einsatz: Synths glänzen in elektronischer Musik, in Soundtracks, bei Flächen, Sequenzen und Leads. Stagepianos glänzen, wenn „Piano“ gefragt ist: Solo, Ballade, Jazz, Pop, Rock, Gospel.

Wichtig: Viele Bands nutzen beides. Ein Stagepiano für die Klavier- und E-Piano-Rollen. Dazu ein Synth für Pads, Arps und Leads. Das ergänzt sich hervorragend.

Stagepiano Keyboard Synthesizer – Wichtige Kaufkriterien für Stagepianos

Damit du gezielt suchst, hier die zentralen Punkte. Sie entscheiden über Spielgefühl, Sound und Alltagstauglichkeit.

Tastaturqualität

Achte auf Hammermechanik, Gewichtung und Sensorik. Drei Sensoren pro Taste erkennen schnelle Repetitionen besser. Ivory-Touch-Oberflächen geben Grip. Teste Triller, leise Repetitionen und große Dynamiksprünge. Fühlt es sich kontrollierbar an? Dann passt es. Piano-Sound

Hör auf Detailtiefe: Resonanzen, Saitensympathie, Pedalgeräusche, Release-Samples. Moderne Engines kombinieren Sampling und Modeling. Dadurch klingen Staccato, Legato und Pedal nuancenreich. Spiele auch im Band-Kontext. Setzt sich das Piano im Mix durch? Ein klarer Mittenfokus hilft live. E-Pianos & Essentials

Rhodes, Wurli, FM-E-Piano, Clav – sie sollten organisch reagieren. Dazu Orgel-Grundsounds, Streicher, Pads und Layer-Flächen. Prüfe, wie leicht sich Split & Layer einstellen lassen. Ein Handgriff ist ideal. Effekte

Reverb und Delay sind Pflicht. Chorus, Phaser und Tremolo sind für E-Pianos essenziell. Ein semiparametrischer EQ am Gerät spart Zeit beim Soundcheck. Und er rettet dich in schwierigen Räumen. Anschlüsse

Zwei symmetrische Line-Outs (XLR/TRS) sind live Gold wert. Kopfhörer-Out muss laut und sauber sein. MIDI, USB-MIDI und optional USB-Audio erleichtern Studio-Setups. Pedal-Buchsen für Sustain, Sostenuto und Expression geben Kontrolle. Bedienung & Speicherplätze

Direkter Zugriff ist entscheidend. Große Taster, klare LEDs, keine Menü-Orgie. Lieblings-Setups als „Favorites“ speichern. Schnell abrufbar, ohne Nachdenken. Das spart Nerven. Gewicht, Gehäuse, Netzteil

Bühne bedeutet Transport. 12–23 kg sind üblich. Tragegriffe helfen. Ein internes Netzteil ist robust. Falls extern: Sichere das Netzteil am Stativ oder im Case. Zubehör

Stabiles Stativ, gern Z- oder Säulenständer. Gutes Sustainpedal mit Half-Pedal-Fähigkeit. Case oder Gigbag mit solider Polsterung. Und In-Ear oder Monitor, der wirklich ehrlich klingt.

Einsatzbereiche: So spielst du das Stagepiano aus

Live-Band: Nutze ein kräftiges Grand-Piano-Preset mit fokussierten Mitten. Leichtes Reverb, wenig Bass. Für Balladen: Layer mit warmem Pad, dezent gemischt.

Nutze ein kräftiges Grand-Piano-Preset mit fokussierten Mitten. Leichtes Reverb, wenig Bass. Für Balladen: Layer mit warmem Pad, dezent gemischt. Worship & Ambient: E-Piano + Pad, langes Reverb, eventuell Shimmer über externen FX. Volume-Pedal für Swells.

E-Piano + Pad, langes Reverb, eventuell Shimmer über externen FX. Volume-Pedal für Swells. Jazz & Trio: Natürliches Upright-Piano, wenig Effekte. Ein Touch Tape-Delay für Raum kann reichen.

Natürliches Upright-Piano, wenig Effekte. Ein Touch Tape-Delay für Raum kann reichen. Studio: USB-MIDI/Audio nutzen. Interne Sounds aufnehmen oder als Masterkeyboard VST-Pianos ansteuern. Low-Latency ist Pflicht.

Typische Fehler und wie du sie vermeidest

Zu viele Features statt Spielgefühl: Lass dich nicht von Listen blenden. Wenn die Tastatur nicht passt, passt das Instrument nicht.

Lass dich nicht von Listen blenden. Wenn die Tastatur nicht passt, passt das Instrument nicht. Kein Monitoring-Plan: Ohne guten Monitor klingt das beste Piano dünn. Plane Budget für In-Ear, Wedge oder FRFR-Box ein.

Ohne guten Monitor klingt das beste Piano dünn. Plane Budget für In-Ear, Wedge oder FRFR-Box ein. Kein EQ im Griff: Räume sind kritisch. Lerne, am 250–400-Hz-Bereich wohldosiert zu zupacken oder zu zähmen. So sitzt das Piano im Mix.

Räume sind kritisch. Lerne, am 250–400-Hz-Bereich wohldosiert zu zupacken oder zu zähmen. So sitzt das Piano im Mix. Falsches Pedal: Billigpedale rutschen, knacken oder können kein Half-Pedal. Spar nicht am falschen Ende.

Preisbereiche und Einordnung

Einsteiger (ca. 500–900 €): Leicht, solide Grundsounds, gute Transportabilität. Für Probe, Verein, kleine Gigs.

Leicht, solide Grundsounds, gute Transportabilität. Für Probe, Verein, kleine Gigs. Mittelklasse (ca. 1.000–1.800 €): Bessere Tastaturen, detailreichere Pianos, mehr Direktzugriff. Ideal für viele Bühnen.

Bessere Tastaturen, detailreichere Pianos, mehr Direktzugriff. Ideal für viele Bühnen. Profi (ab ca. 2.000 €): Top-Hammermechanik, Premium-Pianos, robuste Road-Tauglichkeit, exzellente Outputs. Für Touring, Theater und Studio.

Stagepiano oder doch Keyboard oder Synthesizer?

Du willst Klavier spielen. Du liebst Dynamik und Ausdruck. Dann nimm ein Stagepiano.

Du liebst Dynamik und Ausdruck. Dann nimm ein Stagepiano. Du willst allein auftreten. Du brauchst Styles und Playbacks. Nimm ein Arranger-Keyboard.

Du brauchst Styles und Playbacks. Nimm ein Arranger-Keyboard. Du willst Sounds bauen. Du produzierst elektronische Musik. Nimm einen Synthesizer.

Du produzierst elektronische Musik. Nimm einen Synthesizer. Du willst alles. Kombiniere Stagepiano + Synth. Oder ergänze ein Stagepiano mit einer kleinen Workstation.

FAQ: Stagepiano Keyboard Synthesizer – Schnelle Antworten

Hat ein Stagepiano immer 88 Tasten?

Meistens ja. Es gibt aber auch kompaktere Modelle mit 73/76 Tasten. Praktisch, wenn Gewicht und Platz kritisch sind.

Brauche ich eingebaute Lautsprecher?

Für die Bühne nicht. Für Zuhause können sie hilfreich sein. Alternativ: Kopfhörer oder kleine Monitore.

Wie wichtig ist Half-Pedal?

Sehr. Gerade für klassische und balladige Passagen. Es erweitert die Ausdrucksoptionen deutlich.

Kann ich ein Stagepiano als MIDI-Master nutzen?

Ja. USB-MIDI gehört heute fast immer dazu. Viele Geräte funktionieren außerdem als USB-Audio-Interface.

Was ist wichtiger: Samples oder Modeling?

Beides hat Vorteile. Samples klingen sofort realistisch. Modeling reagiert oft lebendiger. Gute Engines kombinieren beides.

Stagepiano, Keyboard oder Synthesizer -Fazit:

Ein Stagepiano ist die beste Wahl, wenn du Klavier spielst und Bühne dein Zuhause ist. Es bietet dir Hammermechanik, hochwertige Piano- und E-Piano-Sounds und direkten Zugriff. Ein Keyboard ist die richtige Lösung, wenn du Begleitautomatik und Vielseitigkeit brauchst. Ein Synthesizer dagegen ist das Werkzeug für Sound-Design und elektronische Klangwelten. Entscheide also nach Einsatz, Spielgefühl und Workflow – und teste unbedingt selbst. So triffst du eine sichere Wahl, die live und im Studio überzeugt.