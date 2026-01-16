Sound&Recording-Magazin 4/25 – Dolby Atmos Special

Mit der Ausgabe 4/25 widmet sich Sound&Recording einem der prägendsten Themen der aktuellen Audioproduktion: Dolby Atmos. Das Special zeichnet den Weg von klassischen Mono- und Stereoformaten hin zu immersivem Audio nach und zeigt, wie sich Produktion, Mixing und Distribution grundlegend verändern. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur technische Grundlagen, sondern vor allem praxisnahe Workflows, kreative Ansätze und reale Studio-Setups aus dem professionellen Alltag.

Das Heft versammelt Stimmen und Erfahrungen aus erster Hand. David Ziegler von Dolby ordnet das Format ein und erklärt, was Dolby Atmos im Kern ausmacht. Johannes Frank gibt Einblicke in den Aufbau eines funktionierenden Atmos-Studios, während Frank Schreiber den Einstieg in immersive Formate aus Sicht eines Filmmusikkomponisten beleuchtet. Fragen zu Formaten, Codecs und Distribution beantwortet Stefan Bock, bevor Hans-Martin Buff zeigt, wie kreatives Mixing in Dolby Atmos klingt und funktioniert. Ergänzt wird das Special durch einen direkten Vergleich von Atmos und Stereo mit Patrik Majer, einen tiefen Blick auf DSP, Abstrahlverhalten und Monitoring mit Eve Audio sowie eine Einschätzung zur Marktentwicklung und Zukunft von Dolby Atmos von Kai Blankenberg.

Neben dem Schwerpunkt auf immersivem Audio bietet die Ausgabe fundierte Technik- und Tool-Artikel, die den praktischen Einsatz von Software, Renderern, Monitoring-Lösungen und kreativen Produktionswerkzeugen beleuchten. Ergänzend dazu enthält das Heft ausführliche Testberichte aktueller Studiotechnik, darunter Großmembranmikrofone, Kopfhörer-Korrektursoftware und ein kompakter Synthesizer mit Granular-Engine.

Abgerundet wird das Magazin durch spannende Stories aus der Praxis, die zeigen, wie moderne Audiotechnologien eingesetzt werden. Dazu gehören ein Blick auf klang.io und die Umwandlung kompletter Mixe in Notation, eine Analyse aktueller K-Pop-Mixpraxis sowie ein Studioreport aus Malmö. Ein Ausflug in die Studiokulturgeschichte rundet die Ausgabe atmosphärisch ab.

Die Sound&Recording-Magazin Ausgabe 4/25 richtet sich an Produzentinnen und Produzenten, Mixing- und Mastering-Engineers sowie alle, die sich fundiert mit Dolby Atmos und immersiver Audioproduktion auseinandersetzen möchten – vom ersten Einstieg bis zur professionellen Anwendung.