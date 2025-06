Elta Music SOLAR 42F – Neuer Maßstab für Drone-Synthesizer

Mit dem SOLAR 42F präsentiert Elta Music einen außergewöhnlichen analogen Drone-Synthesizer, der sich an Klangforscher, Sounddesigner und experimentierfreudige Musiker richtet. Inspiriert von den Pionieren der elektronischen Musik und den legendären Instrumenten der 1920er bis 1950er Jahre, schlägt der SOLAR 42F eine Brücke zwischen Vintage-Charme und moderner Funktionalität. In diesem Artikel werfen wir einen detaillierten Blick auf Aufbau, Klangmöglichkeiten und Einsatzgebiete des SOLAR 42F und erklären, warum dieses Instrument neue Maßstäbe im Bereich der Ambient- und Drone-Musik setzt.

Design wie im Raumschiff

Design und Verarbeitung: Robuste Qualität trifft auf ÜbersichtlichkeitDer SOLAR 42F überzeugt bereits auf den ersten Blick durch sein markantes Design. Das Gehäuse ist robust verarbeitet und bringt mit 5,4 Kilogramm ein angenehmes Gewicht auf die Waage, das für Stabilität auf der Bühne sorgt. Mit seinen Maßen von 49,5 x 32 x 2,9 cm (bzw. 5,6 cm mit Potentiometerknöpfen) bleibt das Gerät dennoch transportabel und findet auf jedem Studio- oder Live-Setup Platz. Die Bedienelemente sind logisch angeordnet und farblich kodiert: Blau steht für die Drone-Voices, Grün für die VCO-Stimmen, Rot für CV-Quellen, Schwarz für den Mixer und Orange für den Effektor-Bereich. Eingänge sind schwarz, Ausgänge rot beschriftet – eine kleine, aber im Alltag sehr hilfreiche Verbesserung gegenüber dem Vorgängermodell SOLAR 50.

Klangarchitektur: Acht Stimmen, endlose Möglichkeiten

Das Herzstück des SOLAR 42F sind seine acht Stimmen, die sich in sechs Drone-Stimmen und zwei VCO-Stimmen mit 1V/Oktave-Steuerung aufteilen. Jede Stimme ist individuell steuerbar und bietet eine Vielzahl an Klangfarben. Die Drone-Stimmen verfügen über bis zu fünf Sägezahn-Oszillatoren pro Stimme, die einzeln verstimmbar und stumm schaltbar sind. Zwei der Drone-Stimmen bieten zusätzliche Rauschgeneratoren, FM/AM-Optionen und Sample & Hold-Funktionen, was besonders für experimentelle Klanglandschaften und atmosphärische Soundscapes interessant ist.Die beiden VCO-Stimmen sind mit morphbaren Wellenformen und einem berührungsempfindlichen Keypad ausgestattet, das ein expressives, intuitives Spiel ermöglicht. Suboszillatoren sorgen für fette Bässe und zusätzliche Tiefe im Sound. Dank der 1V/Oktave-Steuerung lassen sich die VCO-Stimmen problemlos in ein modulares Setup integrieren oder über externe Sequencer ansteuern.

Modulation und Steuerung: Kreative Freiheit ohne Grenzen

Ein zentrales Merkmal des SOLAR 42F ist seine umfangreiche Modulationssektion. Fünf LFOs, zwei Sample & Hold-Generatoren und ein 5-Step-Sequencer bieten nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Klanggestaltung. Der integrierte Joystick ermöglicht es, mehrere Parameter gleichzeitig und dynamisch zu steuern – ideal für expressive Live-Performances oder spontane Soundexperimente. Ein Preamp für Kontaktmikrofone mit Envelope Follower erweitert die kreativen Einsatzmöglichkeiten und macht den SOLAR 42F auch für perkussive und geräuschhafte Klänge interessant.Die Bedienung bleibt trotz der Vielzahl an Funktionen übersichtlich. Die Touchplates für die VCO-Stimmen und die Push-Button-Keypads für die Drone-Stimmen ermöglichen ein direktes, haptisches Spielerlebnis, das zum Experimentieren und Improvisieren einlädt.

Effekte und Filter: Analoge Magie mit modernen Extras

Ein echtes Highlight des SOLAR 42F ist die duale Effekteinheit mit austauschbaren Cartridges. Jeder Kanal kann mit einem eigenen Effekt versehen werden, was besonders im Stereo-Betrieb für breite, vielschichtige Klangbilder sorgt. Die Effekte lassen sich per CV steuern und für jeden Kanal individuell bypassen – eine Funktion, die im Live-Betrieb Gold wert ist.Das analoge Polivoks-Filter (12 dB) wurde weiter verbessert und bietet jetzt neben dem klassischen Tiefpass auch einen Bandpass- und einen Stereo-Distortion-Modus. Das Filter klingt charaktervoll, rau und lebendig – perfekt für alles von subtilen Ambient-Flächen bis zu aggressiven, verzerrten Drones. Die Filtersektion arbeitet dabei extrem rauscharm, was gerade bei leisen, detailreichen Klangtexturen ein großer Vorteil ist.

Anschlussvielfalt und Integration ins Studio

Der SOLAR 42F ist nicht nur ein Solist, sondern lässt sich dank seiner umfangreichen Anschlussmöglichkeiten problemlos in jedes Studio- oder Live-Setup integrieren. Neben dem Stereo-Ausgang gibt es separate Dry-Ausgänge für die VCO-Stimmen sowie einen externen Audioeingang, über den externe Signale durch die Filter- und Effekteinheit geschickt werden können. Die Stromversorgung erfolgt über ein stabiles 12V-Netzteil, das im Lieferumfang enthalten ist – inklusive Adapter für verschiedene Länder.

Verbesserungen gegenüber dem SOLAR 50

Im Vergleich zum Vorgänger SOLAR 50 bietet der SOLAR 42F zahlreiche praxisnahe Verbesserungen. Neben dem geringeren Grundrauschen und der stabileren Filtersektion wurden Suboszillatoren für die VCO-Stimmen hinzugefügt, die Grafik und Beschriftung überarbeitet und die Effekteinheit um neue Modi erweitert. Auch die Stromversorgung wurde optimiert, sodass keine Resets mehr nötig sind. Die Bedienung ist dank der neuen farblichen Kodierung und der LED-Anzeigen noch intuitiver.

Einsatzgebiete: Von Ambient bis Filmmusik

Der SOLAR 42F ist ein echtes Multitalent und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Besonders im Bereich Ambient, Filmmusik, Theater und experimenteller Elektronik spielt das Instrument seine Stärken aus. Die Möglichkeit, komplexe, mehrschichtige Drones und atmosphärische Klanglandschaften zu erzeugen, macht den SOLAR 42F zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Sounddesigner und Komponisten. Auch für Live-Performances ist das Gerät bestens gerüstet, da es durch seine intuitive Bedienung und die flexible Modulationsmatrix spontane musikalische Ideen ermöglicht.

Lieferumfang und Preis

Im Lieferumfang des SOLAR 42F sind neben dem Gerät selbst 13 Effekt-Cartridges, ein 12V-Netzteil mit internationalen Adaptern, fünf Miniklinken-Patchkabel, Sticker und eine ausführliche Bedienungsanleitung enthalten. Das Gesamtpaket wird in einer stabilen Box geliefert und wiegt inklusive Verpackung rund 7 Kilogramm. Preislich liegt der SOLAR 42F im oberen Segment, bietet dafür aber eine Ausstattung und Klangqualität, die ihresgleichen sucht.