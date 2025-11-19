CUEPOINT.DJ: Neue DJ-Messe in Kassel wird Hotspot für die Szene

Vom 11. bis 12. Januar 2026 bekommt die deutsche DJ-Szene einen neuen Pflichttermin: Mit der CUEPOINT.DJ startet im Kongress Palais Kassel eine Fachmesse, die sich komplett DJs und DJ-Kultur widmet – von Profi-Acts über Hochzeits- und Club-DJs bis hin zu ambitionierten Einsteiger:innen. Laut Veranstalter versteht sich die Messe als größte spezialisierte DJ-Fachmesse in Deutschland und als Treffpunkt für Austausch, Inspiration und Weiterbildung.

Was ist die CUEPOINT.DJ?

Die CUEPOINT.DJ ist kein genereller Musikmesse-Ableger, sondern eine Messe von und für DJs. Hinter dem Projekt steht der Berufsverband DJ ALLIANZ e.V., der mit der Veranstaltung eine Plattform schaffen will, auf der sich DJs, Produzent:innen, Hersteller und Dienstleister auf Augenhöhe begegnen.

Im Fokus stehen aktuelle Trends aus den Bereichen DJ-Equipment, Software, Licht- und Tontechnik, aber auch Business-Themen wie Gagen, Marketing und rechtliche Fragen. Die Messe richtet sich ausdrücklich an BerufsdJs, Hobby-DJs und Newcomer – Technik zum Anfassen inklusive.

Programm: Panels, Workshops und Young DJ Summit

Herzstück der CUEPOINT.DJ ist ein umfangreiches Programm aus Panels, Workshops und Vorträgen. Geplant sind Sessions zu Themen wie Sound, Licht, KI, DMX-Steuerung, Workflow und DJ-Gage, sodass sowohl Technik-Nerds als auch Business-orientierte DJs auf ihre Kosten kommen.

Ein besonderes Highlight ist der Young DJ Summit: In kleinen Gruppen sammeln Nachwuchs-DJs erste Praxiserfahrungen direkt an Controllern, Mixern und Playern, bekommen einen geführten Rundgang über die Messe und ein Starterpaket mit Merch und Goodies – bei symbolischem Eintrittspreis. Damit wird die Messe auch für junge Talente zur idealen Einstiegsplattform.

Aussteller: Gear, Software und Services für DJs

Auf der Ausstellerfläche präsentieren sich Hersteller von DJ-Controllern, Mixern, Media-Playern, Turntables, PA- und Lichttechnik, aber auch Software-Anbieter und Dienstleister rund um das DJ-Business. Auf der offiziellen Website ist bereits eine wachsende Liste von Marken und Firmen zu finden – weitere werden laut Veranstalter laufend ergänzt.

Für DJs bedeutet das: Equipment live testen, neue Tools entdecken, direkt mit Hersteller:innen sprechen und Lösungen vergleichen, statt nur Datenblätter zu studieren. Gerade für Kaufentscheidungen im höherpreisigen Segment ist eine Fachmesse wie die CUEPOINT.DJ ein starkes Argument.

Networking & Community: Get-together mit der DJ-Szene

Neben dem Messebetrieb setzt CUEPOINT.DJ stark auf Community-Gedanken. Ein eigenes Get-together-Format lädt dazu ein, sich mit Ausstellern, Speaker:innen und dem Team der DJ ALLIANZ e.V. zu vernetzen. Hier geht es um Austausch auf Augenhöhe: Kooperationen anbahnen, Fragen stellen, Kontakte für Bookings, Technik oder Education knüpfen.

Für viele DJs ist genau dieses Networking ein wichtiger Grund, Messen zu besuchen – ob es um neue Clubkontakte, Festival-Booking, Coaching-Angebote oder einfach um das Gefühl geht, Teil einer lebendigen Szene zu sein. CUEPOINT.DJ positioniert sich klar als Treffpunkt dieser Community.

Praktische Infos: Ort, Tickets und Planung

Die CUEPOINT.DJ findet im Kongress Palais Kassel statt – eine Location, die mit guter Erreichbarkeit, Hotelauswahl in der Umgebung und ausreichend Platz für Stände, Bühnen und Workshopräume punktet.

Tickets gibt es in verschiedenen Kategorien; alle Details zu Eintrittspreisen, Buchung und möglichen Ermäßigungen stehen auf der Ticketseite der Messe. Dort finden Besucher:innen auch Infos zu Anreise, Parkmöglichkeiten und Hotelempfehlungen in Kassel.

Wer seinen DJ-Alltag ernst nimmt – sei es als Profi oder ambitionierter Hobby-DJ – sollte sich den Termin also im Kalender blocken und frühzeitig Tickets sichern. Aktuelle Infos, Aussteller-Updates und das detaillierte Programm sind auf der offiziellen Website cuepoint.dj abrufbar.

Fazit: Warum sich CUEPOINT.DJ für DJs lohnt

Mit ihrem klaren Fokus auf DJ-Kultur schließt die CUEPOINT.DJ eine Lücke im deutschsprachigen Messekalender. Statt im Meer allgemeiner Musik- und Eventmessen unterzugehen, bekommen DJs hier einen eigenen Raum – mit spezifischem Fachprogramm, relevanten Ausstellern und einer starken Community. Ob du deinen Sound verfeinern, dein Setup upgraden oder dein Netzwerk ausbauen willst: Kassel wird im Januar 2026 zum Place-to-be.

Webseite der Veranstaltung: CUEPOINT.DJ – Fachmesse für DJs in Kassel