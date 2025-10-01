Antelope Audio Herbst-Deal: Bitwig Studio Essentials + 25 Plug-ins gratis
Antelope fährt gerade eine starke Promo: Beim Kauf eines Synergy Core-Interfaces bekommst du Bitwig Studio Essentials plus 25 High-End Plug-ins kostenlos dazu. Die Aktion läuft vom 1.10. bis 31.12.2025, Aktivierung bis 15.01.2026.
Deal-Highlights (Beispiele, Stand heute):
• Orion Studio Synergy Core – 2.698,00 € (UVP 3.095,00 €).
• Zen Quadro Synergy Core – 625,00 € (UVP 699,00 €)
Praktisch obendrein: 0 % Finanzierung ab 250 € Bestellwert.
👉 Antelope Deal: Alle Angebote & Details:
https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/antelope-audio
