Antelope Audio Herbst-Deal: Bitwig Studio Essentials + 25 Plug-ins gratis

 
 

Antelope fährt gerade eine starke Promo: Beim Kauf eines Synergy Core-Interfaces bekommst du Bitwig Studio Essentials plus 25 High-End Plug-ins kostenlos dazu. Die Aktion läuft vom 1.10. bis 31.12.2025, Aktivierung bis 15.01.2026.

Deal-Highlights (Beispiele, Stand heute):
Orion Studio Synergy Core – 2.698,00 € (UVP 3.095,00 €).
Zen Quadro Synergy Core – 625,00 € (UVP 699,00 €)

Praktisch obendrein: 0 % Finanzierung ab 250 € Bestellwert.

👉 Antelope Deal: Alle Angebote & Details: https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/antelope-audio

 

