Ketron Update V5.0 für Event-Serie

Veröffentlicht am von Markus Müller
Softwareupdate für Synthesizer von Ketron
Ketron bringt OS-Update 5.0.0 für EVM – großes Funktions- und Sound-Refresh

Kurzmeldung – Synth & Arranger News:
Ketron rollt das Betriebssystem Version 5.0.0 für das EVM (Event Module) aus. Das Update liefert ein spürbares Plus an Funktionen und Content, optimiert Workflows im Live-Betrieb und behebt zahlreiche kleinere Bugs. Die vollständigen Release-Notes/Anleitung findest du in der verlinkten Anlage.

KETRON_EVM_UPDATE_5.0.0

Highlights (Auszug):

  • Umfangreiche Feature-Erweiterungen für Performance & Live-Begleitung

  • Neue/aktualisierte Klanginhalte und Styles

  • Verbesserte Stabilität, Feinschliff bei Bedienung & Effekten

  • Diverse Bugfixes und Detail-Optimierungen

Ketron Update – Für wen spannend?
Arranger-Performer*innen, die das EVENT/EVM als Backing-Zentrale nutzen, aber auch Synth-Nerds, die Ketron wegen der Audio-Drums und der „instant jam“-Fähigkeiten ins Setup integrieren: Version 5.0.0 bietet mehr Klang-Vorrat, tightere Grooves und schnellere Set-Wege.

Verfügbarkeit & Installation
Das Update ist ab sofort verfügbar. Vorgehensweise & Kompatibilität entnimmst du bitte den offiziellen Release-Notes in der Anlage (inkl. Schritt-für-Schritt).

KETRON_EVM_UPDATE_5.0.0


Tipp: Mach vor dem Update ein vollständiges Backup deiner User-Daten (User-Styles, Registrations, Setups).

