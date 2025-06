Veröffentlicht am

Versetzen wir uns wieder einmal in die Vergangenheit. Vintage und Retro sind in Bezug auf Synthesizer und Keyboards ohnehin Trigger-Worte für nostalgische Gefühle, aber selbst das lässt sich noch toppen. Es wurden einige Episoden der TV-Sendung „Schulfernsehen – Musik und Technik“ ausgegraben und online gestellt. Hier traten Synthesizer, Musiktheorie und pädagogische Trockenheit in den Bildungsauftrag, der uns aus heutiger Sicht nicht zuletzt durch seine unfreiwillige Komik unterhält.

Schulfernsehen Musik

Der „dandimite learning channel“ auf YouTube hat eine Reihe von Schulfernsehen- und Telekolleg-Sendungen aus den 70er und 80er Jahren ausgegraben. Dabei gibt es erstaunliche Sachen zu sehen und zu hören. Tatsächlich gehörten offenbar Synthesizer und sogar Modularsysteme zum Lehrstoff – ich war definitiv auf der falschen Schule!

Was war der Hintergedanke, wenn zum Beispiel in der Episode „Synthesizer“ verschiedene Grundfunktionen mit einem Modularsystem und einer Blockflöte erklärt wurden? War das Wissen um die Funktionsweise eines VCO Bedingung für den Realschulabschluss?

Für die Playlist wurden 5 Episoden zusammengetragen, die unter anderem eine wunderbar visuelle Demonstration mit einer „Wellenmaschine“ zeigen. Der Vortrag ist derart pädagogisch, dass man aufpassen muss, nicht einzuschlafen – wie seinerzeit in der Schule. Aber irgendwie kann man auch seinen Spaß dran haben.

Eine weitere Playlist des Kanals besteht aus sechs Folgen von „Musik aus dem Computer“. Das Programm stammt bereits aus der MIDI-Ära, ist aber trotzdem Vintage. Gleich in der ersten Episode läuft der Moderator per Bluescreen-Verfahren auf verschiedenen Synthesizern und sogar einer Roland TR-707 umher und macht Stopp bei einem Atari ST. Hand hoch, wer einen hatte!

Es ist verblüffend, wie hier mit Fachbegriffen um sich geworfen wird, als ob Sampler, Drumcomputer, Cartridges usw. zum Alltag jedes Schülers gehört hätten. Besonders die Folgern 2 (Der programmierbare Synthesizer) und 3 (Sampler und Drumcomputer) fallen hiermit auf.

Wer solche Zeitreisen liebt, kommt mit diesen 20-minütigen Programmen (das waren die Shorts von damals) voll auf seine Kosten. Also viel Spaß dabei – und nächste Woche wird abgefragt!