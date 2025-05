Veröffentlicht am

Um die Ausdrucksstärke zu verbessern, kommen einem schnell umfassende Parametersteuerung durch MPE und höchstmöglich aufgelöste Quantisierung in den Sinn, um die Dynamik eines Songs zu steigern. Mit Tempo-Automation wird hingegen viel seltener gearbeitet.

Mehr Dynamik durch Tempo-Automation

Ob in Dance-, Pop- oder Hip-Hop-Produktionen oder auch in vielen Rock-Songs: Es herrscht ein starres Songtempo vor. Seit den 80er Jahren stützt sich alles, was nicht komplett von Hand gespielt wird, auf Drum-Maschinen, Sequenzer, Loops oder DAWs. Zwar wurde die Unflexibilität der früheren Produktionsmethoden durch technische Lösungen überwunden, dennoch ist die Majorität der modernen Musikstile auf ein durchgehend festes Tempo ausgerichtet. Das hat natürlich auch einen praktischen Grund: Die Songs sind dadurch für DJs einfacher zu mixen.

Aber man kann nicht leugnen, dass sich Emotionen in einem Song auch durch Tempowechsel hervorragend ausdrücken lassen. Ein beeindruckendes Video auf dem YouTube-Kanal „far” demonstriert anhand eines Klavierstücks, das mit einem Piano-Plug-in in FL Studio eingespielt wurde, die Vielseitigkeit der dynamischen Tempo-Automation.

Das Demo nutzt alle Möglichkeiten eines Automation-Tracks aus: kurzzeitige Verlangsamung zur Betonung einer Stelle, gemächliche Beschleunigung über mehrere Takte, unterschiedliche Slopes (Verlaufskurven), Fast-Stillstand durch extrem langsames Tempo usw. Man sieht, wie viel Arbeit darin steckt – und hört, wie lohnenswert das Ergebnis sein kann.

Wie man einen Automation Track in FL Studio anlegt und editiert, wird in diesem kurzen Tutorial erläutert. Ähnliche Funktionen gibt es natürlich auch in anderen DAWs.

Eine Piano-Ballade oder ein jazziges Stück sind natürlich dankbare Kandidaten für Tempo Automation. Doch wo lässt sich diese Technik noch Gewinn bringend einsetzen? Breaks und Riser-Passagen in Dance-Tracks sind damit gut steigerbar. Im Hip-Hop gibt es zwar wechselnde Tempi, die jedoch meist als harte Schnitte ohne Dynamik umgesetzt werden. Wie wäre es hier mal mit einer Verlaufskurve, zum Beispiel bei Lo-Fi-Styles? Auch bei atmosphärischen Cinematic-Tracks, Ambient und Scoring kommt man auf vielfältige Ideen, wenn man mal ein wenig darüber nachdenkt. Alles angeregt von nur einem kleinen Demo-Video.

Habt ihr schon einmal mit Tempo Automation experimentiert? Schreibt eure Anregungen und Erfahrungen doch in die Kommentare.