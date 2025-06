Das Equipment von David Lynch wird versteigert

Veröffentlicht am

David Lynch, der vor allem durch seine Filme bekannt ist, verstarb Anfang dieses Jahres. Doch Lynch war nicht nur Regisseur, Produzent und Autor, sondern auch Musiker. Nun wird sein Nachlass in Los Angeles versteigert. Neben Film-Memorabilien, Kunstwerken, persönlichen Gegenständen, Kameras usw. werden auch Instrumente und weiteres Musikequipment versteigert.

David Lynch als Musiker

Naheliegenderweise hat David Lynch an den Soundtracks mehrerer seiner Filme mitgewirkt, darunter „Eraserhead”, „Mulholland Drive” und natürlich „Twin Peaks”. Darüber hinaus nahm er zusammen mit anderen Künstlern mehrere Kollaborationsalben auf, fertigte Remixe an – unter anderem für Moby und Duran Duran – und arbeitete als Produzent und Gastmusiker.

Erst spät in seiner Karriere nahm er mit „Crazy Clown Time” (2011) und „The Big Dream“ (2013) zwei eigene Soloalben auf. Lynch selbst bezeichnete den Stil als „Modern Blues”. Die Musik ist wie seine Filme oft sehr düster, von cineastischen Soundscapes durchzogen und mit Beats unterlegt, die offenbar von Trip Hop inspiriert wurden.

Lynch pflegte eine besondere Freundschaft und langjährige Zusammenarbeit mit der Sängerin Chrystabell. Sie war bereits am Soundtrack zu Inland Empire (2006) beteiligt. Später produzierte Lynch drei ihrer Alben, darunter auch ihr Debüt „This Train“.

2024, nur fünf Monate vor Lynchs Tod, wurde das Album „Cellophane Memories“ veröffentlicht. Es war nicht nur die letzte Zusammenarbeit zwischen Lynch und Chrystabell, sondern auch seine letzte Arbeit überhaupt.

Die Website von David Lynch ist inzwischen zwar offline, das „David Lynch Theater“ auf YouTube besteht jedoch weiterhin. Dort gibt es sowohl experimentelle Filme als auch Musikvideos zu sehen und einige Musik-Playlists zu hören.

Das Equipment von David Lynch in der Auktion

Unter den Instrumenten, die nun zur Versteigerung stehen, befinden sich sowohl ausgefallene Stücke als auch „gewöhnliches Handwerkszeug”. Zu den Highlights gehören ein E-MU EIII Keyboard Sampler, eine Parker Fly Guitar mit Roland VG-8EX Guitar Synthesizer System (auf beiden Soloalben von Lynch gespielt), ein Telefunken U47 Mikrofon, ein Digitech Talker sowie ein Fender Rhodes Mark II Eighty-Eight Suitcase Piano. Das alles wurde von Lynch selbst bei seinen Produktionen benutzt.

In der Auktion sind außerdem mehrere Gitarren, Effekte, Mikrofone und diverse Instrumente zu finden. Sogar ein DJ-Set mit zwei CDJ-800MK2 Digital-CD-Decks im Flightcase, das Lynch zu bestimmten Events nutzte, ist darunter. Die Auktion läuft noch bis zum 18. Juni 2025 bei Julien’s Auctions in Los Angeles. Es wäre wohl ganz im Sinne von David Lynch, als Anhänger der transzendentalen Meditation, wenn das Equipment nun andere Musiker in neue Traumwelten führt.

Link zum David Lynch Theater

Link zu JuliensAuction/TCM – David Lynch Equipment

Website von Chrystabell