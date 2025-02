Befaco Synth Duster – Der Retter gegen Staub auf Synthesizern & Co

Staub ist der unsichtbare Feind jedes Musikstudios. Synthesizer, Keyboards und andere elektronische Geräte mit zahlreichen Knöpfen, Fadern und Drehreglern ziehen ihn geradezu magisch an. Ohne regelmäßige Reinigung setzt sich der Staub in jede noch so kleine Ritze, sammelt sich um Potis und Fader und kann im schlimmsten Fall sogar die Funktion der Geräte beeinträchtigen. Gerade in Tonstudios oder auf Bühnen, wo Geräte oft offen stehen und ständig in Gebrauch sind, sammelt sich schnell eine dicke Staubschicht an.

Der Synth Duster von Befaco bietet eine einfache, aber äußerst effektive Lösung. Mit seinen extra langen, weichen Borsten erreicht er auch tiefere Zwischenräume, die mit herkömmlichen Staubtüchern oder kleinen Staubsaugern nur schwer zu reinigen sind. Potentiometer-Ritzen, Fader-Schlitze und andere schwer zugängliche Stellen befreit er mühelos von Schmutz. Die weichen Borsten verhindern dabei Kratzer auf empfindlichen Oberflächen und sorgen für eine sanfte, aber gründliche Reinigung.

Ein weiterer Vorteil: Der Synth Duster lädt sich nicht statisch auf. Während herkömmliche Kunststoff-Staubtücher oft Staub anziehen und verteilen, entfernt der Synth Duster ihn effizient, ohne Rückstände zu hinterlassen. Das macht ihn zum perfekten Reinigungs-Tool für empfindliches Studio-Equipment, Modular-Synthesizer und Vintage-Geräte, die besondere Pflege benötigen.

Ob im Heimstudio, auf der Bühne oder im professionellen Tonstudio – der Synth Duster von Befaco hält elektronische Musikinstrumente sauber und funktionsfähig. Wer sein Equipment in Bestform halten will, sollte auf dieses praktische Werkzeug nicht verzichten!

Das nützliche Tool von Befaco kann bei MUSIC STORE professional bestellt werden