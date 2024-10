Neue digitale Mischpulte für Studio und Live

News: Behringer Wing-BK, Wing Compact und Wing Rack

Anzeige

Die Behringer Wing-Serie wird um drei neue Mixer erweitert, die die professionellen Ansprüche in der Veranstaltungstechnik und Studiotechnik nochmals unterstreichen: das große Pult Behringer Wing-BK in Schwarz, die kompakte Version Wing Compact sowie die 19″-Version Wing Rack. Behringer hat sich im Bereich der digitalen Mischpulte seit Jahren einen Namen gemacht – angefangen mit dem DDX3216 über die erfolgreiche X32-Serie bis hin zur aktuellen Wing-Konsole.

Anzeige

Die Ausstattungen der Behringer Wing-Serie im Überblick

Alle drei Versionen bieten 48 Stereo-Kanäle und 28 Stereo-Busse und verwalten bis zu 376 Eingänge gleichzeitig. Mit 40 Stereo-Eingangskanälen, die jeweils über zwei Effekt-Inserts verfügen, sowie 8 Stereo-Aux-Kanälen mit einem Effekt-Inserpunkt bleibt kein Wunsch offen. Besonders hervorzuheben sind die 8 preisgekrönten Midas PRO-Ausgänge sowie die enorme Rechenleistung, die das Mischpult zu einem leistungsstarken Werkzeug für jede Live- und Studioanwendung macht. Das Herzstück des Systems bildet eine fortschrittliche 40-Bit-Verarbeitung, die nicht nur eine genauere Berechnung von Effekten, sondern auch einen größeren Dynamikumfang ermöglicht.

Der Channel-Strip beim Behringer Wing

Eine der spannendsten Funktionen ist die Möglichkeit, Gate, Dynamik und EQ-Plug-ins in jedem Kanal durch Vintage-Style-Effekte auszutauschen, ohne die Effekt-Engines zu belasten. Mehr als 80 verschiedene Audio-Plug-ins – darunter EQs, Dynamikprozessoren, Reverbs, Modulationen, Pitch-Shifting, Verstärker- und Channelstrip-Emulationen – stehen zur Verfügung.Die integrierten Effektprozessoren beinhalten weltweit anerkannte Algorithmen, wie die der TC M3000, sowie Emulationen von Lexicon, Quantec und EMT.

In Sachen Konnektivität bieten die neuen Wing-Modelle ein umfassendes digitales I/O-Set: AES50, AES/EBU, StageConnect, MIDI und SDHC-Kartenslots sind standardmäßig an Bord. Für die direkte Einbindung in eine DAW (Digital Audio Workstation) unterstützt das Pult Mackie Control Universal (MCU) und bietet Voreinstellungen für Software wie Cubase, Ableton Live, Logic X, Nuendo, ProTools, Reaper und Studio One.

Besonders praktisch: Die Modelle werden mit einer LIVE-Expansion-Karte ausgeliefert, die 64-Spur-Aufnahmen und -Wiedergaben ermöglicht. Darüber hinaus bieten interne und externe Erweiterungsslots Platz für optionale Karten, wie zum Beispiel Dante® und Waves SoundGrid.

Worin unterscheiden sich Behringer Wing BK, Wing Compact und Wing Rack?

Neben offensichtlichen Unterschieden wie die Anzahl der Fader oder das Fehlen von Fader beim Wing Rack ist der größte Unterschied die Anzahl der analogen Eingänge: Analoge Eingänge, die besonders bei Keyboardern und Synthesizer-Enthusiasten gefragt sind, bieten alle Modelle reichlich: Verfügt das große Wing-BK noch über 8 Kombibuchsen und 8 AUX-Eingänge, so können die Varianten Wing Compact und Wing Rack schon mit jeweils 24 analogen Kombibuchsen aufmarschieren! Weitere geringfügige Unterschiede gibt es bei der Anzahl der Kopfhörerausgänge (Wing BK und Wing Compact jeweils 2 Anschlüsse, Wing-Rack verfügt über 4 Kopfhöreranschlüsse). Neben dem Wing Rack, der mit 4HE in ein 19″-Rack passt, ist auch der Wing Compact 19″-fähig.

Nicht zuletzt sind alle neuen Behringer Wing-Modelle mit einer umfangreichen Suite an externer Fernsteuerungssoftware für mobiles und Desktop-Offline-Mixing ausgestattet, was die Flexibilität für professionelle Anwender noch weiter steigert.

Die neuen Mixer aus der Behringer Wing-Serie sind bei unserem Partner MUSIC STORE professional erhältlich:

Behringer Wing-BK | Behringer Wing Compact | Behringer Wing Rack