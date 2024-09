Kleine Feier oder nur ein Vorgeschmack?

Synthesizer, Sequenzer, Sampler – 50 Jahre Sequential

Sequential feiert sein 50-jähriges Bestehen. Obwohl man sagen muss, dass dies so nicht korrekt ausgedrückt ist. Denn die von Dave Smith gegründete Firma durchlebte mehrere Höhen und Tiefen, existierte zwischenzeitlich nicht und trug lange einen anderen Namen. Doch nach einem halben Jahrhundert ist man immer noch da und kann auf legendär gewordene Synthesizer, Sampler und Sequenzer zurückblicken.

50 Jahre Sequential

Auf der Sequential-Webseite wurde zum Jubiläum eine Übersicht mit der zeitlichen Abfolge der wichtigsten Entwicklungen von Dave Smith eingerichtet. Es werden nicht alle Geräte aufgeführt, aber die Meilensteine finden sich hier mit entsprechender Würdigung.

Die Geschichte von Sequential Circuits begann 1974. Die erste Entwicklung von Dave Smith war der analoger Step-Sequenzer Model 600, weshalb Dave Smith diesen Namen für sein Unternehmen wählte. Mit seinen drei Reihen erinnerte der Sequenzer ein wenig an den Moog 960 Sequential Controller, hatte aber 16 Step pro Reihe. Tatsächlich wurden nur wenige Geräte gebaut. Dennoch legte Dave Smith damit den Grundstein für alles, was folgen sollte.

Der sicherlich bekannteste Synthesizer von Sequential war der Prophet-5, der erste speicherbare polyphone Synthesizer überhaupt. Das Keyboard wurde von 1978 bis 1984 gebaut und war während der 80er Jahre in vielen Hits zu hören.

Selbstverständlich darf die Entwicklung des MIDI-Standards in der Aufzählung nicht fehlen. Die Zusammenarbeit von Dave Smith und Roland-Gründer Ikutaro Kakehashi bescherte der Musikwelt eine Schnittstelle samt Übertragungsprotokoll, das seit 1983 Bestand hat – und sicher noch lange Zeit haben wird.

Als die digitale Technik bei den Synthesizern auf breitem Feld Einzug hielt, verpasste Sequential den Absprung. Eine preiswerte Produktlinie und ambitionierte Projekte wie der Vector-Synthesizer Prophet VS und die Prophet-Sampler konnten den Niedergang jedoch nicht aufhalten. Mit der Pleite gingen sogar die Namensrechte verloren.

Nach einigen Zwischenprojekten kehrte Dave Smith 2002 mit neuen Synthesizern zurück. Die Firma hieß Dave Smith Instruments (DSI) und brachte im Laufe der folgenden Jahre mehr Synthesizer als bislang hervor: Evolver, Morpho, Tetra, Prophet-08 u.v.m. Ein Teil des stabilen Erfolges führte Smith auf das neue Konzept und der übersichtlichen Größe der neuen Firma zurück. Allerdings wuchs DSI immer weiter und verfügt heute (als Sequential) über eine beeindruckende Fertigungshalle.

2018 erhielt Dave Smith in einer überraschenden und großzügigen Geste die Namensrechte von Yamaha zurück und seitdem haben wir wieder echte Sequential-Synthesizer, darunter eine modernisierte Neuauflage des Prophet-5. Seit 2021 ist Sequential Teil der Focusrite-Gruppe, bleibt aber ein eigenständig agierendes Unternehmen. Dave Smith verstarb im Jahr 2022 völlig unerwartet. Aber das Sequential-Team und Focusrite führen die Firma erfolgreich weiter.

Der Youtuber Doctor Mix hat Sequential in San Francisco besucht und einen Videorundgang in der Zentrale sowie dem Produktionsgebäude gemacht. Ein schöner Einblick in die Dimensionen, die das Unternehmen heute hat:

An dieser Stelle möchten wir auf ein Interview aus unserem Archiv hinweisen, das Joker Nies mit Dave Smith führte.

Die “50 Years of Sequential“-Timeline könnt ihr euch unter diesem Link ansehen. Es drängt sich jedoch die Frage auf, ob eine derart komprimierte Zusammenfassung der Firmengeschichte dem runden Jubiläum angemessen ist? Oder kommt da noch was, ist möglicherweise ein neuer Synthesizer oder passenderweise ein Sequenzer “in der Mache”?

Da in der Timeline nicht alle Sequential/DSI-Produkte vorgestellt werden, haben ein Video von “The Music Librarian” herausgesucht, das alle Synthesizer, Sampler, Drum-Maschinen und Sequenzer der Firma/Firmen zeigt, darunter auch einige kaum bekannte Exemplare, wie Fugue, Pro-FX und Prelude.

