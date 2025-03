Paul Schreiber (MOTM, Synthesis Technology) ist verstorben

Der Entwickler Paul Schreiber ist am vergangenen Wochenwende überraschend im Alter von 69 Jahren verstorben. Er befand sich zwar wegen Herzproblemen im Krankenhaus und wartete auf eine Operation, teilte dies aber noch einen Tag zuvor persönlich auf seinen Social-Media-Kanälen mit.

Paul Schreiber – von MG-1 bis SynthTech

Paul Schreiber begann seine Karriere bei Tandy und dem amerikanischen Elektronikunternehmen Radio Shack. Dort entwarf er 1981 in Zusammenarbeit mit Moog den monophonen Synthesizer Realistic Concertmate MG-1, der sich aufgrund seines „Radio Shack“-typischen Preises über 23.000 Mal verkaufte.

Erst 1998 machte Paul Schreiber sich mit einem eigenen Unternehmen in der Musikbranche selbstständig. Mit MOTM (Module of the Month) entwickelte er ein Modularsystem im 5U-Format. Zunächst war das Angebot auf den US-Markt begrenzt, doch später fanden die MOTM-Module auch international Absatz. Bis 2021, als die Produktion eingestellt wurde, wurden ungefähr 8.000 Module verkauft.

MOTM ist zwar optisch an die Moog-Modularsysteme angelehnt, es handelt sich aber um ein eigenständiges 5U-Format. Vereinzelt wurden für das System Module nach Moog-Vorbild angeboten, aber Schreiber verbesserte die Schaltung in seinem Sinne und ohne die gleichen Kompromisse wie die Entwickler in den 60er Jahren einzugehen. Neben den Moog-Adaptionen bot er zum Beispiel auch Filter nach Korg MS-20 und Yamaha CS-80 sowie Eigenentwicklungen an.

Als das Eurorack-Format immer beliebter wurde, gründete Schreiber die Firma Synthesis Technology aka SynthTech. Hier setzte er auch auf digitale Lösungen und sehr ambitionierte Module. Morphing Terrarium, Cloud Generator, Hyperion Processor u.a. wurden zu echten Maßstäben in der Eurorack-Szene. Schreiber kooperierte auch mit Dave Rossum, dem Gründer von E-MU, für das Modul Ultra VCO.

Dieses Video von Perfect Circuit zeigt Paul Schreiber im Jahr 2017 bei einem Q&A:

Eigentlich hatte Paul Schreiber bereits 2023 seinen Rückzug aus dem Business angekündigt und mit einem sauberen Abgang auch vollzogen. MOTM hatte er bereits zuvor eingestellt, nicht zuletzt, weil der Erfolg von Synthesis Technology erheblich größer war. Aber schon 2024 begann Schreiber, mit großer Unterstützung von Analogue Haven, wieder mit seiner Eurorack-Linie.

Paul Schreiber hatte noch viele Ideen, die er mit seinen Partnern besprach und von denen er auch einiges auf Facebook mitteilte. Wie es mit seinem Vermächtnis nun weitergeht, ist offen. Die Modular-Szene hat mit ihm einen sehr kreativen Kopf verloren.