Jörg Schaaf verlässt Radikal Technologies – wie geht es weiter?

Jörg Schaaf ist in der Synthesizer-Szene als Entwickler, Musiker und nicht zuletzt für seine Zusammenarbeit mit Klaus Schulze bekannt. Nun hat er ein Statement veröffentlicht, dass er seine Tätigkeit für Radikal Technologies einstellt. Verabschiedet sich die Firma damit ganz vom Synthesizer-Markt?

Jörg Schaaf – von Quasimidi zu Radikal Technologies

Jörg Schaaf gehörte einst zu den Entwicklern bei Quasimidi. Die polarisierenden Geräte Technox, Raven und Polymorph hatten in der zweiten Hälfte der 90er Jahre nicht geringen Einfluss auf die Techno-Szene, da die Mitbewerber erst spät und oft nur halbherzig auf diesen Trend reagierten. Doch Quasimidi war nicht in der Lage, diesen Erfolg aufrechtzuerhalten, und musste im Jahr 2000 schließen.

Bereits vor der Insolvenz von Quasimidi hatte Jörg Schaaf Kontakt zu Radikal Technologies. 2004 erschien mit der Synthesizer-Groovebox Spectralis dann das erste Produkt, das Jahre später vom Spectralis 2 abgelöst wurde. Außerdem gab es den weniger bekannten Keyboard-Synthesizer Accelerator und einige Eurorack-Module. Letztere gipfelten im Rack-Synthesizer Delta Cep A (bzw. A2), der mit seinem Swarm-Oszillator und dem hybriden Filter innovative Features und einen ganz eigenen Klangcharakter besitzt.

Während seiner Zeit bei Quasimidi lernte Jörg Schaaf den Pionier der elektronischen Musik, Klaus Schulze, kennen. Die beiden verstanden sich gut und nahmen gemeinsam im Laufe der Zeit mehrere Alben auf. Auch danach war Jörg Schaaf weiterhin musikalisch aktiv. Seine Werke wurden teils live aufgeführt, teils als Album veröffentlicht oder online gestellt. Ein Beispiel hierfür ist diese Jam-Session, bei der er seine RT-Instrumente einsetzt.

Nun ist auch die Radikal-Episode abgeschlossen. Jörg Schaaf hat dazu dieses kurze Statement in einem Video veröffentlicht:

„I’ve always had a passion for underrated synths. In 2003 I decided to help create one myself. In 2004, the Spectralis was born and quite successful in this metier. Now that my time at Radikal Technologies is coming to an end, it’s time to explore new avenues. Perhaps I should go in a completely different direction and try my hand at overrated or valued synths. Where exactly it will take me isn’t 100% certain yet, but I’ll be tackling it with passion again.“

Wie es weitergeht, steht also noch nicht fest. Auch seitens Radikal Technologies gibt es noch keine offizielle Stellungnahme, ob die Produktion der Synthesizer eingestellt wird und wie es in Zukunft mit dem Support aussieht. Die Firmen-Website und der Facebook-Kanal wurden seit rund einem Jahr nicht mehr aktualisiert und einige Händler listen Delta Cep A2 & Co. mittlerweile nicht mehr.

Wo immer es Jörg Schaaf auch hin weht, wir wünschen ihm viel Glück und freuen uns auf neue Synthesizer.

Website von Radikal Technologies

YouTube-Kanal von Jörg Schaaf