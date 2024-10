Eindrücke vom "Lötspektakel"

Circuit Control – das DIY-Event

Circuit Control ist ein jährlich in Dresden stattfindendes Lötspektakel und DIY-Fest. Vom 9. bis zum 14. September trafen sich Tüftler, Do-It-Yourself-Begeisterte, Lötspezialisten und Mediakünstler, bereits im 24. Jahr, zu einem Event, das über eine Woche lang Gelegenheit bot, Projekte zu verwirklichen oder einfach nur mal in die Materie reinzuschnuppern.

Circuit Control – die 24. Ausgabe

In Dresden luden Workshops, Vorträge und vielfältig vorhandene Werkzeuge und Materialien zum gemeinsamen Basteln ein. In diesem Jahr hatten die Veranstalter Metaknoten e.V., Slub Makerspace und Aquarium Leipzig das Kulturzentrum Roter Baum e.V. zum Zentrum des Geschehens gemacht. Die Künstler:innen und DIYler kamen aus allen Teilen Europas zusammen, mit einer starken Fraktion aus der Schweiz, die selbst seit vielen Jahren ein ähnliches Event in ihrem Land veranstaltet.

Wer als Besucher hereinspazierte, konnte sich spontan an einem der zahlreichen Bausätze versuchen. Werkzeuge, Material sowie Tipps und Hilfe, wenn nötig, garantierten ein funktionierendes Ergebnis.

Zum Abschluss der Circuit Control-Woche gab es zwei Abende mit Konzerten, die ein enormes Spektrum an musikalischen Formen und Ausdrucksweisen auf zumeist selbst gebauten Instrumenten boten. Da störte es auch niemanden, dass am selben Abend eine bekannte Düsseldorfer Elektronik-Kapelle den Platz vor der Dresdener Semper-Oper beschallte.

Man darf sich schon auf das nächste Jahr freuen, denn im September 2025 werden in Dresden wieder die Lötkolben angeheizt. Keep your eyes peeled.

Mehr Infos und viele Bilder sowie Videos aus den vergangenen Jahren gibt es auf den Webseiten von Circuit Control und Metaknoten e.V.