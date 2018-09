Drei-Teil-Ung

Wie sich jedes Genre in 3 Kategorien einteilen lässt

Wollte man alle Musikgenres aufzählen – man käme nicht einmal hinterher, wenn man sie alle kennen würde. Denn nach wie vor gibt es mehr Kreationen, als man sich überhaupt aneignen kann. Subgenres werden zu Sub-Sub-Genres und die lassen sich natürlich auch wieder einteilen.

Da kommt es eigentlich ganz gelegen, wenn man wieder an den Anfang geht, und das “große Ganze” im Blick behält. Denn tatsächlich erklärt das folgende Video, dass man alle Arten von Musik in drei große Bereiche einteilen kann. Durch Überschneidungen und mal mehr, mal weniger in das Raster passende Musik kommt man so eigentlich schon ganz gut zurecht:

Im Video werden dann auch die drei Bereiche noch weiter vorgestellt und zum Beispiel deren Bedeutung für aktuell beliebte Musik erklärt. Das passt manchmal zwar ziemlich gut – doch so wirklich perfekt ist die Einteilung in Pop-, Art- und Folkmusik dann doch irgendwie nicht. Denn eigentlich hat es ja auch etwas gutes, dass sich Musik immer weiter entwickelt und die gewohnten Sphären verlässt. Dass sie sich dabei immer wieder rückbeziehen lässt, liegt aber ja auch in der Natur der Sache.

Wie im Video auch beschrieben wird, gibt es also jede Menge Bewegung. Musikstile verändern sich im Laufe der Zeit oder durchwandern Trend-Täler und -Gipfel. Aber was sagt ihr zu dem Thema? Reichen euch die drei Sphären, um eure Lieblingsmusik einordnen zu können?

