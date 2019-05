Alles unter (MIDI-)Controlle?

Welches MIDI-Keyboard ist das Richtige?

Plugins können inzwischen musikalisch betrachtet alles. Feinste Streicherklänge, die perfekten Effekte oder das passende Arrangement zu eurem Beat? Alles kein Problem. Doch wenn die Software auf eurem Computer bedient werden will, sieht es schon schwieriger aus…

(Bild: Jan Hering)

Denn: wer sich heute überlegt, wie er das meiste aus seinem Plugins herausholt, steht einer schier unendlichen Auswahl an Geräten gegenüber. Für die meisten kommt in diesem Fall ein MIDI-Keyboard beziehungsweise ein MIDI-Controller in Frage, dass Eingabemöglichkeiten über Potentiometer, Schieberegler und natürlich eine waschechte Tastatur bereitstellt.

Doch worauf gilt es, beim Kauf eines solchen Gerätes zu achten? Wir haben da mal ein paar Tipps für euch:

Wie groß (und schwer!) darf’s denn sein? Denn je nachdem, was ihr mit eurem Gerät vorhabt, solltet ihr auf die Anzahl und die Gewichtung der Tasten achten. Größere Geräte sowie solche mit gewichtigeten Tasten sind in der Regel schwerer, was für den Transport natürlich ein Thema ist.

Ein weiter Punkt ist das Display – braucht ihr eines? Und wenn ja: wie groß soll es sein und muss es über Touch bedienbar sein? Soll es geneigt sein oder gerade im Gehäuse liegen?

Eingabemöglichkeiten gibt es zudem ebenfalls wie Sand am Meer: Pitchband, Drumpads, Potentiometer und, und und. Am besten überlegt ihr euch vorher, welche Hardwareteile ihr braucht und sucht anschließend nach dem passenden MIDI-Controller.

Ebenfalls hilfreich könnte für euch das folgende Video des Youtubers Accurate Beats sein, der euch einige Exemplare vorstellt und dabei weitere Tipps gibt:

Welche Tipps habt ihr für den Kauf eines MIDI-Keyboards/Controllers? Schreibt uns dafür gerne in die Kommentare!

