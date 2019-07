Alles, was man wissen muss:

Unsere Tipp-Übersicht für alle Musikerinnen und Musiker

Es gibt sie eben jeden Tag: die großen und kleinen Probleme im Alltag der Musikerinnen und Musiker. Mal hängt man an einer kreativen Idee, mal bleibt das Notenblatt gleich zu Beginn leer und manchmal kommt man in der Band nicht wirklich weiter. Für solche Fälle haben wir regelmäßig Tipp für euch, die wir euch hier in einer Übersicht zusammenfassen!

Stand: 30.07.2019

In der folgenden Übersicht findet ihr alle möglichen Tipps rund um das Thema Musikmachen. Dabei berücksichtigen wir ganz verschiedene Themen wie den Umgang mit der Band, Performances auf der Bühne, zur Kaufberatung und, und, und…

In der Band

– 4 Tipps für App-Musik mit der Band

– 5 Tipps für Künstler im WWW

– 4 Tipps für bessere Promo

– 7 Tipps für eine relaxte Bandprobe

– 5 Tipps für die Suche nach einem neuen Bandmitglied

– 5 Tipps für das Problemlösen mit der Band

– 5 Wege zur Instant-Inspiration in der Bandprobe

– 7 Dinge, die auf eine Bandwebsite gehören

– Bandcoaching: Organisation ist die halbe Miete

Songwriting / Produzieren

– 7 Tipps für euer eigenes DAW-Template

– 4 Tipps für euer Sounddesign

– 5 einfache Tipps wie aus Presets gute Sounds werden

– 4 Tipps für das Musikmachen unter Zeitdruck

– 7 Tipps für den Start eines Songs

– 3 Tipps wie ihr Sommerregen musikalisch nutzt

– 4 Tipps gegen Songtext-Blockaden

– 3 schnelle Tipps für Songtextskizzen

– 4 Tipps für interessantere Sprache in Songtexten

– 4 Tipps für Inspiration bei Songtexten

– 5 Tipps zur Reaktivierung alter Songs

– 4 Tipps gegen Langeweile in euren Tracks

– 5 Tipps für innovativere Songs

– 4 Tipps für Inspiration beim Songwriting

– 5 Tipps für mehr Sicherheit am Laptop

– Recording-Tricks fürs MIDI-Studio

– 3 Tipps wie man mit dem Produzieren loslegt

– 5 Tipps zur Frage: Wie starte ich einen neuen Song?

– In 5 Schritten zur vorbereiteten DAW

Live

– 5 Tipps für eine aufregendere Bühnenperformance

– 7 Tipps gegen Lampenfieber vor dem Live-Gig

– 4 Tipps gegen Lampenfieber

– 5 Tipps für den Bühnenalltag

– 6 Tipps für eine bessere Bühnenshow

– 5 Tipps für mehr Sicherheit auf der Bühne

– 5 Tipps, wie man an Liveauftritte kommt

Kreativität

– 4 Tipps für den richtigen Namen eures Musikprojekts

– 4 Tipps für die musikalische Entscheidungsfindung

– 4 Tipps gegen die Kreativblockade

– 4 Dinge, die eure Kreativität blockieren

Üben

– 10000 einfache Tipps, die dich beim Klavierspielen weiterbringen

– 4 schnelle Tipps für Improvisations-Anfänger

– 4 Tipps für den Einstieg ins Musikmachen mit Apps

– 5 Tipps für das mobile Musikmachen

– Die 5 häufigsten Unarten beim Klavierspielen

Kaufberatung

– Klavier gebraucht kaufen

– 10 Tipps zum Digitalpiano-Kauf

– 4 Tipps für den Keyboard-Gebrauchtkauf

Podcast

– 3 Tipps für den Start eines Podcasts

– 4 Tipps für das richtige Podcast-Thema

– Tipps für Musik im eigenen Podcast

Specials

– 4 Tipps für kurzfristige Weihnachtsideen

– 5 Tipps für einen musikalischen Winter

– 5 Tipps für die Weihnachtstage (mit iPhone/iPad)

– 5 Tipps wie ihr dem musikalischen Weihnachtswahnsinn entkommt

– 5 Tipps für noch musikalischere Weihnachten

Welche Tipps erwartet ihr noch in dieser Übersicht? Schreibt uns gerne in die Kommentare!