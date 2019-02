Auf los geht’s los!

Tipps für den Start eines Songs

Aller Anfang ist schwer: das gilt nicht nur manchmal für das Musikmachen als Ganzes sondern auch für den Start eines Songs. Wie fängt man am besten an? Was kann ein guter Einstieg sein?

Wir haben in unserem Blog schon häufiger Tipps zu diesem Thema gegeben. Zum Beispiel 7 Tipps, wie ihr mit einem Song am besten loslegen könnt oder wie ihr die Reaktivierung alter Songskizzen angehen könnt. Manchmal hilft es auch schon, einfach eine Kreativblockade zu lösen. Der Youtuber und EDM-Produzent Jonas Aden hat euch in seinem Video noch einmal einige Tipps zusammengestellt, wie er in seine Songs startet. Jetzt habt ihr nicht nur eine Menge Auswahl an Techniken für den Song-Start, sondern auch keine Ausreden mehr 😉

