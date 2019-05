Eure eigenen Videos?!

Tipps für alle Synth-/Musikyoutuber

Jeder und Jede, die sich mit Synths eingehender beschäftigt, hat schon Videos zu diesem Thema gesehen. Das ist keine Vermutung, sondern dürfte Gewissheit sein. Tutorial-Videos helfen dabei, ein Gerät besser zu verstehen, Performances sorgen für Inspiration und Vorstellungen und Diskussionen erweitern das Wissen zu dem Thema.

Kein Wunder also, wenn man sich an dieser Sphäre beteiligen möchte und die eigenen Kreationen und Ideen auf Youtube präsentieren will. Also: Studio entstaubt, Kamera aufgestellt…. und dann?!

Für alle, die sich überlegen, eigene Synth- und Musikproduktionsvideos auf Youtube zu stellen hat BoBeats ein sehr informatives und sehenswertes Video auf seinem Kanal, der nicht nur einige Beispiele analysiert, sondern auch zahlreiche Tipps zu dem Thema gibt.

Was sind eure Erfahrungen, Tipps und Tricks zu diesem Thema? Schreibt uns dafür gerne in die Kommentare!

