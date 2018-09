Tastentipp: Probleme mit Latenz oder Verzögerung?

Dass 8 Minuten lang sein können würde man spätestens als Austronaut auf der Sonne merken (was so natürlich überhaupt nicht möglich ist): so lange dauert es nämlich, bis ein Funkspruch auf der Erde ankommen würde. Noch einmal 8 Minuten später würde dann frühestens eine Antwort zurückkommen. Eine lange Verzögerung!

Eine solche Verzögerung gibt es auch bei der Arbeit mit Musik. Der Fachbegriff hierfür lautet Latenz. Er bezeichnet die Verzögerung, die ein Audiosignal braucht, bis es an einer bestimmten Station ankommt und meist dort hörbar wird.

Anzeige

Bei Musikmachen mit einem Computer kommt das häufiger vor: hier braucht die Technik oft eine ganze Weile, bis zum Beispiel eine gedrückte Taste auch tatsächlich einen Sound erzeugt. Je nachdem, mit welchen Rechnern und welchen Plugins ihr arbeitet, ist die Latenz mal mehr oder weniger hör- und merkbar. Wenn sie zum Problem wird, bedeutet das aber noch lange nicht, dass es keine Abhilfe gibt.

Gründe für Latenz gibt es also viele. Und mindestens genauso viele Stellen könnt ihr beeinflussen, damit sie kaum noch merkbar ist. Zwar verschwindet die Latenz am Rechner nie so ganz – wirklich merkbar muss sie deshalb aber nicht bleiben.

Das könnte Sie auch interessieren: