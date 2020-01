MIDI-Tutorial

Synthesizer Tutorial: Flat Beat von Mr Oizo nachgebaut

Flat Beat von Mr Oizo war so etwas wie ein wegweisender Song der es mit Witz und Ironie – und nicht zuletzt einem für das Genre untypischen Musikvideo – aus der üblichen Techno-Kultur heraus schaffte, und damit den aufkommenden minimalistischen elektronischen Sound der kommenden Generation formte. Für diese Folge How To Synth haben wir uns den Sound etwas genauer angehört und mittels Software-Synths und einem Midi-File von Geerdes nachgebaut.

Das Midi-File findet ihr hier: http://geerdes.media/?r=flatbeat