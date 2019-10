MIDI-Tutorial

Synthesizer Tutorial: Baba O’Riley von The Who nachgebaut

In dieser How To Synth Folge zeigen wir euch, wie man Baba O’Riley von The Who mittels Midi-File und Software Synths nachbaut. Einem der bekanntesten Synth-Sounds der Rockgeschichte und vielleicht auch eines der mutigsten. Das Midi-File stammt dafür wie immer von Geerdes und findet ihr hier: http://geerdes.media/?r=babaoriley