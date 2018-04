Superbooth18: Synthesist Reloaded Concert und Masterclass

Harald Grosskopf – Synthesizst Reloaded Masterclass

Das Abbey Road Studio ist auch auf der Superbooth vertreten und lädt alle zu ihrem Stand (Raum O420), zum Workshop “Synthesist Reloaded” ein. Harald Grosskopf performt hier live, zusammen mit Andreas Kolinski und Michael Wirtz, und führen vor, wie sie Sound-Patterns mit Drums und Modular-Synths kreieren und dabei Bitwig Studio integrieren.

Falko Brocksieper (zertifizierter Bitwig-Professional) wird des Weiteren zeigen, wie du von Biwig Studios advanced Modulation System Gebrauch machst, und wie man damit effizient Musik schreibt.

Die Masterclass (in Raum O420; Freitag, 4. Mai, 16:30 – 17:30) und auch das dazu im Einklang passende Konzert (Seaside Stage; Donnerstag, 3. Mai, 20:30 – 21:30) wird vom Abbey Road Institute, Bitwig und von Keyboards veranstaltet.

Harald Grosskopf – Synthesist Reloaded: Das Britische Musik-Magazin The Wire stufte das Solo-Album von Synthesist (von 1980) als eines der weltweit wichtigsten Wiederentdeckungen in diesem Jahr ein. 2011 promotete er das Album auf dem Unsound Festival in New York. Grosskopf steht auf einer Linie mit altbekannten Elektro- und Krautrock-Formationen. In den Frühen 70er Jahren bereits macht er sich einen Namen als Schlagzeuger der Art-Rock Band Wallenstein. Während dieser Zeit lernte er auch die Musiker von Tangerin Dream, Klaus Schulze und Manuel Goettsching’s Ashra Temple (später Ashra) kennen. Mit Ashra veröffentlichte er 13 Alben und tourte durch England, Frankreich und Japan. www.haraldgrosskopf.de

Andreas Kolinski ist Sounddesigner für Oberheim/Viscount, Nord, Technics/ Panasonic und ist Co-Producer von Carlos Peron (Yello), Akmusique, und The Gothic III Game-Soundtrack. Außerdem ist er Assistenzprofessor an der IMM Düsseldorf für computergesteuerte Musikproduktionen. www.rsh-duesseldorf.de/institute/institut-fuer-musik-und-medien/personen/kolinski-andreas/

Michael Wirtz ist Technoproduzent / Remixer und Künstler aus Frankfurt, Gründer von monokompatibel und Co-Producer Synthesist Reloaded.

Falko Brocksieper begann mit DJ’ing im Genre Techno & House in den frühen 90ern, und ging wenig später auch die die Musik-Produktion. Er hat bisher drei Alben veröffentlicht, 20 EPs und unzählige Mixe bei verschiedenen Labels – immer irgendwo zwischen Techno und elektronischer Musik. www.falkobrocksieper.net