Wir haben 122 Frei-Tickets für euch!

Sound&Recording-Studioszene auf der Prolight+Sound 2020

Die Prolight+Sound feiert dieses Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum! Auch die Studioszene ist in diesem Jahr erneut auf der Prolight+Sound vom 31.3. – 3.4.2020 in Halle 8.0 vertreten. Auf einer Fläche von ca. 200 m² finden dort täglich praxisorientierte Workshops und Präsentationen rund um das Thema Musikproduktion statt.

Als Dozenten werden Producer Konstantin Kersting (Tones And I), Sound&Recording-Autor Waldemar Vogel (Max Giesinger, Stefanie Heinzmann, Jupiter Jones, Roger Cicero, Helene Fischer) und weitere Profis im Einsatz sein.

Zusätzlich nutzen die Aussteller, die mit ihren Ständen um die Studioszene herum positioniert sind, unsere Workshopfläche, um ihre Produkte und Neuheiten zu präsentieren. Offizielle Aussteller der Studioszene 2020 sind unter anderem Telefunken, MOTU, TubeTech, Finale, Manley, Royer, Drawmer, Vovox und Chandler.

Producer Konstantin Kersting (Tones And I)

Mit dabei ist Konstantin Kersting! Der gebürtige Berliner war als Produzent, Engineer und Mixer an den Hits der Tones and I „I Johnny Runnaway“, „Dance Monkey“ und „Never Seen The Rain“ beteiligt, für die er insgesamt 11 Mal Platin erhielt. Konstantin, der in Brisbane lebt, wird am 01.04. um 13:15 live per Video-Chat über seine Arbeit berichten und eure Fragen vor Ort beantworten.

Wochenrückblick Live

Außerdem wird es unseren Wochenrückblick-Podcast live von der Prolight+Sound geben. Klaus Baetz und Marc Bohn werden am 01.04. von 17 bis 18 Uhr über die Highlights der Messe und aktuelle Themen der Audiobranche sprechen sowie eure Fragen vor Ort beantworten.

Wochenrückblick #09 – Universal Audio Luna, Studioszene 2020, Tonstudios in Kanada

Waldemar Vogel im Interview

Waldemar Vogel schreibt seit einiger Zeit unsere Mixing Tutorials, leitet Workshops und arbeitet für sehr bekannte deutsche Künstler als Mixing Engineer. Doch wer ist eigentlich der Mann dahinter, wie hat er seine Arbeit in der Branche begonnen und was sind seine persönlichen Interessen. Dazu wird Marc Bohn ihn in einem Live Podcast am 02.04. von 17 bis 18 Uhr Waldemar befragen.

Facts

31.03. bis 03.04.2020

Prolight+Sound, Messegelände Frankfurt

Tickets: https://visitortickets.messefrankfurt.com/ticket/

Zusätzlich verlosen wir 122 Messetickets!

Wer ein Ticket möchte, schreibt einfach eine Email an redaktion@soundandrecording.de mit dem Betreff “Prolight+Sound”. Die ersten 122 Teilnehmer bekommen von uns einen Ticketgutschein zugeschickt. Viel Erfolg!