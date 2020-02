25 Jahre PLS

Sichere dir jetzt gratis dein Ticket zur Prolight + Sound 2020

Am 31. März startet die inzwischen 25. Auflage der Prolight + Sound in Frankfurt. Die PLS ist der bedeutendste internationale Branchentreffpunkt für Technologien und Services rund um Entertainment, Show, Event, audiovisuelle Systemintegration und Content Creation.

(Bild: Dirk Heilmann)

Ein Highlight in diesem Jahr ist die Sound & Recording-Lounge powered by Studioszene! Auf einer Fläche von rund 200 m² werden dort praxisorientierte Workshops und Präsentationen rund um das Thema Musikproduktion stattfinden. Producer Konstantin Kersting (u.a. Tones And I) und Waldemar Vogel (u.a. Max Giesinger, Stefanie Heinzmann, Jupiter Jones, Helene Fischer) sind bereits als Dozenten bestätigt. Offizielle Aussteller der Studioszene 2020 sind unter anderem Telefunken, MOTU, TubeTech, Finale, Manley, Royer, Drawmer, Vovox und Chandler.

Nutze jetzt die Chance und hol dir eins von 122 gratis Messetickets! Schreib einfach eine Email an redaktion@soundandrecording.de mit dem Betreff “ProLight+Sound”. Die ersten 122 Teilnehmer bekommen von uns einen Ticketgutschein zugeschickt. Wir wünschen viel Erfolg und sehen uns auf der PLS2020!