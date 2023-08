Tips und Tricks zum Sound des Minimal Music-Komponisten

Patterns und Arpeggios im Stil von Philip Glass erstellen

Philip Glass Glass gehört (zusammen mit Steve Reich, La Monte Young und Terry Riley) zu den Pionieren der Minimal Music.

Populär wurde er auch durch seine zahlreichen Filmsoundtracks. Chris Houston verrät in den beiden Videos einige Tricks von Glass und erläutert wie man die typischen Arpeggios und Polyrythmen die man u.a. in Werken wie The Hours, Koyaanisqatsi oder Mad Rush hören kann, erzeugt.