Geheimtipp für die Modulare-Szene

Modularfield in Concert

Du interessierst dich für analoge Sounds, du magst Katzen und hast studiert? Du magst digitale Sounds, interessierst dich für Hunde und hast eine Ausbildung? Dich interessieren weder Hunde noch Katzen und auch die Klangerzeugung ist dir egal? Außerdem machst du gerade eine Umschulung. Willkommen bei Modularfield.

Das Kölner Künstlerkollektiv hat Gäste eingeladen. Ströme aus München sind ein Brett, wenn es um Live-Electronic aus dem Modularsystem geht. Tanzen, kopfnicken, zuhören, fachsimpeln. Alles ist möglich, wenn Mario und Tobi mit ihren Doepfer-Monstercases in der Stadt sind. Das gilt auch für Anna, alias An on Bast aus Wroclaw. Sie ist eine Institution in der Musikszene unseres Nachbarlandes Polen und keine Festivalbühne ist vor ihr sicher. Ihr Spektrum reicht bis zu Filmmusik, Orchesterarrangements und Installationen – immer ist sie mittendrin, mit ihren Modulen und Kabeln. Dort fühlt sich Marco alias HHNOI übrigens auch sehr wohl. Der Kölner hat jüngst mit seiner „Kallocain-EP“ auf Modularfield eine neue Heimat gefunden. Angenehm, düstere Klanglandschaften bindet er virtuos in Songstrukturen oder improvisiert zu hypnotischen Sequenzen – analog und in Echtzeit. Den Abend musikalisch abrunden werden Chogori. Ralf (Synthies) und Gregor (Kontrabass) – live unterstützt von Martell am Schlagzeug – sind längst kein unbeschriebenes Blatt mehr. Seit Ihrem 2014er Album verknüpfen sie äußerst gekonnt Jazz und Electronica und haben sich einen exzellenten Ruf als Live-Band in beiden Lagern der Genres erarbeitet. Ihr neuer Longplayer hört auf den Namen „Heat Haze“ und erscheint im Spätsommer bei Modularfield. An diesem Abend hat er seine Premiere.

Genre: Electronica/Jazz

Preis: VVK 12,- Euro, AK 18,- Euro

Beginn: 21.00

Ort: Stadtgarten in Köln

Datum: 14.09.18

Benefiz: 15% der Einnahmen spenden wir für den Wiederaufbau des Kölner Stadtarchivs. Mehr Infos unter: www.freunde-des-historischen-archivs.de

