Modular-Workshops mit den Machern

Wer sich mit Eurorack-Modularsystemen und analogen Synthesizern beschäftigt, kam höchstwahrscheinlich schon mal mit vielfältigen Aktivitäten von Andreas Schneider in Kontakt. Sei es mit der Fachmesse Superbooth, den Firmen des Vertriebes Alex4, dem Blog Stromkult.com oder dem berühmten SchneidersLaden.

SchneidersLaden ist jedoch nicht nur ein “Laden”, wo man seine synthetischen Erwerbungen tätigt, sondern auch Anlaufstelle für Reparaturen, Kontaktbörse und Musikertreff sowie ein Ort für Events. Die früheren Räumlichkeiten am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg, wo bis Ende 2023 das Geschäft war, werden regelmäßig auch für Workshops genutzt. Aufgrund Schneiders umfassenden Vernetzung finden sich hierfür immer wieder bekannte Firmeninhaber, Entwickler und Musiker ein, die Einblicke in ihre Arbeit geben. Wer könnt schließlich die Hintergründe zu einem Modul, System oder Synthesizer besser erklären, als der Kopf, der sich das alles ausgedacht hat? Dabei geht es nicht nur um Technik, sondern auch um musikalische und praktische Aspekte und Austausch mit den Teilnehmern.

Wir haben aus den über 100 Beiträgen, die während der vergangenen fünf Jahre entstanden, ein paar Clips herausgesucht. Auf dem YouTube-Kanal SchneidersLaden könnt ihr natürlich weiter herumstöbern.

François Gaspard, der Gründer von Shakmat Modular, erklärt Patch-Techniken für einen musikalischen Workflow und demonstriert diese während einer Performance.

Mark Verbos sprach anlässlich seines 10-jährigen Jubiläums über seine Entwicklungen.

Der Workshop von Frits Jacobs deckte die gesamte Produktlinie von Joranalogue ab und zeigte Beispiele für Anwendungen und Patch-Tricks.

Es muss nicht immer analog sein. Ein Workshop von Bitwig zeigte den möglichen Brückenschlag zwischen DAW und Eurorack.

Lady Starlight spricht über ihr Modularsystem, dass sie bei Live-Gigs benutzt und gibt anschließend eine Kostprobe aus ihrem Set.

Zum Abschluss noch ein obskures Fundstück aus der Anfangszeit des Kanals: T.Raumschmiere und Ken MacBeth schaffen es trotz zunehmenden Rauschzustandes ein interessantes Gespräch zu führen.

