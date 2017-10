Loops erstellen mit Audacity

In unserem Beispiel liegt unsere spätere Loop etwa in diesem Bereich. In diesem Schritt muss die Loop noch nicht exakt bestimmt werden.

In unserem Beispiel gehört der markierte Bereich noch zum vorherigen Takt. Bei diesem Schritt müsst ihr euch auf euer Gehör und euer rhythmisches Gefühl verlassen. Aber keine Sorge – später kann immer noch etwas Audiomaterial entfernt werden. Schneidet deshalb in diesem Schritt noch nicht zu viel weg.

Jetzt setzt ihr euer Audiomaterial mithilfe des Verschieben-Werkzeugs wieder an den Anfang der Spur. Dabei sollte der Anfang eurer Loop bündig an die Null in der Zeitleiste angrenzen. Habt ihr zu weit, also in den Minus-Bereich verschoben, sind zwei kleine Pfeile am Randbereich eurer Spur zu sehen.