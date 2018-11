MIDI-Tutorial

How To Synth: Murray Head – One Night in Bangkok

In dieser neuen Folge How to Synth, zeig euch Christoph Aßmann wie er den Lead-Synth des Songs One Night in Bangkok von Murray Head am Software Synthesizer nachbaut. Grundlage ist ein Midi-File von Geerdes, das ihr hier herunterladen könnt: http://geerdes.media/?r=bangkok

