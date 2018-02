In dieser How-To-Synth-Folge zeigen wir euch, wie ihr den markanten Bass-Sound aus dem Song You Don’t Know Me von Jax Jones am Rechner mit Software-Synthesizern nachbauen könnt. Das MIDI-File dazu wurde uns von Geerdes Media zur Verfügung gestellt und könnt ihr hier herunterladen.

Der Song hat allein auf Spotify über 300 Millionen Klicks und gehört damit sicher zu den bekanntesten Songs der letzten zwei Jahre.

Viel Spaß beim Nachbauen.