In dieser How-To-Synth-Folge zeigen wir euch, wie ihr den markanten Bass-Synth aus dem Song Enjoy The Silence von Depeche Mode am Rechner mit Software-Synthesizern nachbauen könnt. Das MIDI-File dazu wurde uns von Geerdes Media zur Verfügung gestellt und könnt ihr hier herunterladen.

Depeche Mode ist und bleibt eine der erfolgreichsten Band aus den 80er und frühen 90ern, die den Sound damals prägten wie nur wenige andere Künstler.