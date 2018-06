MIDI-Tutorial

How To Synth: Camouflage – The Great Commandment

Im Video zeigt euch Christoph Aßmann, wie ihr am besten das Intro und den Bass-Sound von The Great Commandment mittels MIDI-File am PC nachbauen könnt. Der Song von Camouflage stammt aus dem Jahr 1987 und war einer ihrer größten Hits.

Grundlage war wie immer ein MIDI-File von Geerdes, das ihr hier runterladen könnt.

