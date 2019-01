MIDI-Tutorial

How To Synth: A-Ha – Take On Me

In dieser Folge How to Synth, zeigt euch Christoph Aßmann, wie er den Haupt-Lead-Synth des Songs Take On Me von der norwegischen Band A-Ha am Software-Synthesizer nachbaut. Grundlage ist ein Midi-File von Geerdes, das hier zum Download bereit steht.

Anzeige

Das könnte Sie auch interessieren: