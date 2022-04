Förderung von Talenten rückt in den Fokus

GEWA Music launcht Kreativ-Plattform ‚We Create Music!’

‘Gewa – We Create Music!’ wird die neue Anlaufstelle für Musikschaffende weltweit! Mit der Kreativplattform bündelt Gewa Music seine Talentförderung und setzt innovative Schwerpunkte. Durch gezielte Weiterbildung, Vernetzung und Präsentationsmöglichkeiten sollen SongwriterInnen & MusikerInnen dabei unterstützt werden, die nächsten Karriereschritte zu machen.

GEWA als einer der wichtigsten Hersteller (Ovation Guitars, GEWA Digital Drums & Pianos) und Vertriebe von Musikinstrumenten (u.a. DW Drums, Gretsch Drums, Vincent Bach) steht dabei als starker Partner KünsterInnen zur Seite. Eine ganze Reihe von unterschiedlichen Sessions, Events und Kreativ-Hubs sei bereits in Planung und werde zeitnah kommuniziert, vermeldet das Unternehmen. Als Erstes werde man exklusive Showcase-‚Boatsessions’ in einer einzigartigen Location auf den Gewässern von Berlin realisieren. Den offiziellen Startschuss gibt CEO Marcel Messner im Rahmen der ‚We Create Music‘ am 6.5.2022 im House of Music in Berlin.

„Die vergangenen Pandemie-Jahre waren für viele Kreative sehr schwer. Wir bei GEWA Music sehen uns deshalb umso mehr in der Verantwortung die ‚Music Creator-Community‘ mit passgenauen Angeboten zu fördern und direkt mit der Musikindustrie zu vernetzen,“ erklärt Marcel Messner. Das bisherige Firmencredo ‘We engineer music’ werde deshalb folgerichtig um den Kreativarm ‘we create music’ ergänzt.

Als Partner steht der GEWA hierbei die Songzz Media GmbH zur Seite. Anknüpfend an die erfolgreiche Zusammenarbeit im Rahmen der German Songwriting Awards sollen in einer langjährigen Partnerschaft neue Projekte und Inhalte entwickelt werden. „Mit dem Commitment von GEWA Music an die Kreativen eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten für die Musikschaffenden und wir freuen uns sehr darauf gemeinsam innovative Formate zu entwickeln,“ so Nadja Kuppel (Creative Director Songzz Media). Ein solches Engagement von einem der weltweit erfolgreichsten und wichtigsten Musikinstrumentenhersteller – und vertreiber sei bislang absolut einzigartig.

Details zum wachsenden Camp-, Convention- und Showcase-Programm sowie Tickets gibt’s auf www.we-create-music.com