Video-Beginner's Guide

Ein Synth von A-Z für Einsteiger

„Es ist nie zu spät, ein Instrument zu lernen!“ – Wem auch immer dieses Zitat zuzuschreiben ist: er oder sie hatte definitiv Recht! Doch im Dickicht des Synthesizer-Dschungels den Durchblick zu bekommen ist gar nicht so einfach. Es gibt Abhilfe!

Ein ganzes Lexikon an Begriffen, zahlreiche Modellnamen und dann erst die Menge an Bedienelementen! Wer in die Welt der Synthesizer eintauchen möchte, hat es nicht immer einfach. Natürlich bietet das Internet (und die praktische Keyboards-Suchfunktion!) eigentlich alles, was man braucht – nur kann man sich auch in Details verlieren, die man als Anfänger eigentlich noch gar nicht braucht.

Trotzdem muss man gleich vorneweg sagen: man lernt auch vieles erst mit der Zeit. Zu einem Instrument gehört immer auch eine ganze Menge an Erfahrung und es gibt (gerade bei analogen Geräten!) vieles, dass man nur durch eigenes Schrauben und Schwurbeln lernt.

Nichtsdestotrotz haben wir für euch (und auch schon fortgeschrittenere Musikerinnen und Musiker) eine Übersicht unserer Tipp-Artikel, die euch in fast allen Lebenslagen des Musik-Daseins weiterhelfen:

>> Eine Übersicht unserer Tipp-Artikel <<

Zusätzlich können wir euch das Video des Kanals Sam Ash Music sehr ans Herz legen, der euch anhand eines Geräts die Grundlagen des elektronischen Instruments Synthesizer einmal genauer erklärt: