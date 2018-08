Erzählt's eurem Drummer!

Drumsite 2018: Die Schlagzeuger-Messe im Düsseldorfer ZAKK

Am 4. November 2018 findet im Düsseldorfer ZAKK die Drumsite, die Messe für alle Schlagzeuger und Percussionisten statt.

Anzeige

Zum läppischen Preis von nur 5,- Euro (Abendkasse 8,- Euro) bekommt man Einsicht in die aktuelle weite Welt der Drummer-Neuheiten und kann noch bequem Kontakte in die Drummer-Welt pflegen und/oder aufbauen. Anwesend sein werden unter anderem Top-Drummer wie Roy Knauf (Materia) und den legendären Charly T. (Westernhagen)! Testet außerdem die neusten elektronischen und akustischen Drums von Yamaha, Pearl und vielen mehr und unterhaltet euch mit Produktmanagern und Artists in entspannter Club-Atmosphäre.

Infos und Tickets gibt’s unter: drumsite.rocks

Das könnte Sie auch interessieren: