Die FM-Synthese kurz und anschaulich erklärt

Egal ob Synthie-App oder waschechte Hardware: immer wieder stolpern gerade Synthesizer-Einsteiger über den Begriff der FM-Synthese. Doch was bedeutet das eigentlich genau?

Die Frequenzmodulationssynthese findet man inzwischen eigentlich in jeder DAW mit eigener Sounderzeugung und in zahlreichen Apps und Hardwareinstrumenten. Gerade Einsteiger fragen sich dann häufig: was steckt eigentlich hinter der Syntheseform und was sind deren grundlegenden Elemente?

Der Youtuber Andrew Huang ist dieser Frage nachgegangen und stellt in seinem Video kurz und anschaulich alles dar, was man für den Anfang wissen muss – mit Soundbeispielen, Fachbegriffen und einer Hand voll bunter Karten: