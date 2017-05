Deutschlands beste MusiklehrerIn gesucht!

Die Freude an Musik und Instrument im Musikunterricht – besonders im laufenden Schulunterricht – zu vermitteln ist nicht immer einfach. Von der ersten selbstgespielten Note bis zum Konzertabend in der Schulband oder auf der großen Bühne, Musiklehrer/innen schaffen einzigartige Erlebnisse, motivieren und begeistern zahlreiche junge Menschen für Musik. Klassik Radio und CASIO Europe möchten Deutschlands engagierteste und beliebteste Musiklehrer/innen ehren und starten ab dem 15. Mai 2017 einen bundesweiten Wettbewerb. Unter dem Motto „Wer macht Musik zum Lieblingsfach?“ können Musikschüler, Kollegen, Freunde oder Eltern vom 15. Mai bis einschließlich 02. Juni ihren Lieblingslehrer/in auf der Internetseite www.klassikradio.de vorschlagen, auch Audio- und Videofiles sind erwünscht. Der/die Sieger/in des Wettbewerbs erhält als Prämie ein innovatives CELVIANO Grand Hybrid Piano GP-500 von CASIO im Wert von 3.999 Euro für die eigene Schule oder Einrichtung, sowie eine Einladung zu einem Konzert der Filmmusiktournee „Klassik Radio Live in Concert 2017“ mit Begleitung.

So läuft der Wettbewerb ab

Nach einer Vorauswahl durch die Klassik Radio Jury beginnt die Abstimmungsphase. Vom 06. bis 18. Juni können Radiohörer in einem Online-Voting auf www.klassikradio.de für ihren Favoriten abstimmen. Am 19. Juni steht der/die Sieger/in fest und wird mit dem Gewinn überrascht. Klassik Radio und CASIO engagieren sich gemeinsam im Bereich der Musikvermittlung und der musikalischen Nachwuchsförderung. Seit Jahren hat CASIO seine Technologien im Bereich digitaler Pianos verfeinert und manifestiert. Mit eigenen Initiativen und Förderprogrammen, innovativen Apps und Musikinstrumenten unterstützt CASIO Einsteiger sowie Fortgeschrittene beim Erlernen und Spielen von Tasteninstrumenten. Denn: Musikmachen ist nicht nur nachweislich gesundheitsfördernd, sondern auch ein Stück Lebensqualität. Dafür machen sich CASIO und Klassik Radio stark.

