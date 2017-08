Für Ein- und Wiedereinsteiger in die weite Welt des Jazz‘ haben wir in unserem Jazz-Piano Special 17 Workshop-Teile auf 38 Seiten zusammengefasst. Von grundlegenden Techniken (Akkorde mit link, Akkorde mit rechts), über Improvisations-Tipps bis hin zur Reharmonisierung, findest du in diesem Jazz-Special alles um dich im Jazz besser zurecht zu finden.

Anzeige