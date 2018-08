Akkorde aus den Charts

Chartcard – Nico Santos – Safe

Er hat es wieder geschafft: Nach Rooftop landete Nico Santos seinen zweiten großen Charterfolg. Der gebürtige Bremer Nico Wellenbrink mit spanischen und deutschen Wurzeln wuchs auf Mallorca auf. Dort richtete sein Vater ein Aufnahmestudio ein – ein ideales „Biotop“ für den heranwachsenden Musiker. Als Singer-Songwriter arbeitete er bereits 2016 mit Robin Schulz zusammen (More Than A Friend) und ist darüber hinaus auch als Co-Autor erfolgreich mit Songs von Mark Foster Wir sind groß und Helene Fischer Achterbahn. Er war auch am Soundtrack von Fack ju Göhte2 ebenso beteiligt wie an der Tatortfolge Söhne&Väter.

