7 Dinge die auf die Bandwebsite gehören

Klar, heute verzichten immer mehr Band auf eine Website und beschränken sich auf Instagram, Facebook oder Snapchat. Für alle (und diejenigen mit einer eigenen Website) gibt es aber ein paar Dinge, die definitiv in euren Internetauftritt gehören.

Anzeige

Eine eigene Internetseite oder ein Social Media-Profil ist die Visitenkarte für euer Musikprojekt. Zudem kommt ihr hier mit Fans und potentiellen Gig-Interessenten in Kontakt und präsentiert eure Musik. Aber auch die folgenden Punkte sollten bei eurem Online-Auftritt nicht fehlen:

01. Kontaktmöglichkeit

Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, wenn man euch gut erreichen soll sind verschiedene Möglichkeiten, euch als Fan oder Veranstalter zu kontaktieren. Hier solltet ihr mindestens eine E-Mail-Adresse angeben, aber auch Facebook oder sonstige soziale Netzwerke könnt ihr hier verlinken.

02. Musik hörbar machen

Wer euren Online-Auftritt besucht, will in der Regel nicht nur lesen, sondern euch auch hören! Das bedeutet natürlich nicht, dass ihr einfach all eure Musik online stellt. Geeignet ist aber die Einbindung eines Demotracks, entweder in Form eines Youtubevideos (das nebenbei auch noch eure Reichweite erhöht) oder eines Songs etwa auf Soundcloud.

03. Wer ihr seid

Wer euch noch nicht (gut) kennt, sollte schnell herausfinden können, wer ihr seid. Ein junges Trio, großes Orchester oder Solokünstler? Macht es auf eurem Onlineauftritt deutlich!

04. Die wichtigsten Informationen

Doch auch über die bisherigen Tipps hinaus gibt es Informationen, die eure Fans gerne von euch hätten: wo spielt ihr als nächstes Konzerte? Ist gerade ein neues Album in Arbeit? Wo kann man eure Musik kaufen oder gibt es sogar Merchandise?

05. Stil/Image

Dieser Punkt hängt natürlich sehr davon ab, was ihr als Musikprojekt verkörpert. Einige Bands vertreten einen bestimmten Stil oder haben sich gar ein Image zugelegt. Dabei sollte man das Spiel mit den Klischee im Zweifelsfall aber nicht übetreiben – weniger ist meistens mehr!

06. Impressum

Wollt ihr auf der sicheren Seite sein, solltet ihr auch ein Impressum nicht vergessen. Informiert euch auf jeden Fall, welche Pflichten ihr in diesem Bereich für euer Projekt habt – sonst kann es schnell teuer werden!

07. Feedback

Manche Bands und Musiker machen natürlich komplett ihr eigenes Ding. Es kann aber manchmal sinnvoll sein, Feedback einzuholen und dieses auch ernst zu nehmen oder zumindest darauf einzugehen. Stellt euren Fans also eine Kommentarfunktion oder ein Gästebuch zur Verfügung oder bewerbt prominent eure Kontaktmöglichkeiten, damit darüber Rückmeldung gegeben wird!