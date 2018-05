Zu Wem spricht Musik eigentlich?

Wir hören tagtäglich duzende Musikstücke: im Radio, in der Bahn oder während wir in einem Restaurant sitzen. Doch wen oder was will die Musik eigentlich ansprechen, die wir da hören? Dieser Frage geht der Youtuber David Bruce geht dieser Frage in seinem Video nach.

Es ist eigentlich eine kleine, ganz einfache Frage: zu wem spricht die Musik eigentlich, die wir da hören? Das soll gar nicht übersinnlich gemeint sein: sind es die Hörerinnen und Hörer ganz persönlich? Und: wer spricht da eigentlich zu uns? Der Musiker – der Komponist – oder am Ende gar die Musik selbst?

Eine Menge Fragen, auf die das folgende Video des Kanals „David Bruce Composer“ eine Antwort geben möchte: