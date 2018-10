Schlimmstes Feedback für Musiker

Woher das Wort “OK” kommt

Für Musiker, die sich Feedback für ihre Kreationen erhoffen ist es ein Schlag ins Gesicht: „Ist OK!“. Spätestens nach dieser Reaktion dürfte die Laune und Motivation im Keller sein. Doch warum sagen wir das eigentlich?

Es gibt eine Menge Mythen und Sagen über die Herkunft des Auspruchs „OK“. Allein auf der deutschsprachigen Website der Wikipedia werden ein Duzend Möglichkeiten angegeben, woher die Phrase kommen könnte.

Klar ist aber auch: das OK gehört im Musikeralltag einfach dazu: „Sound so ok?“ oder „Wäre für euch die Spielzeit für 60 Minuten ok?“ sind einfach der Normalfall. Und wenn es doch einmal das Feedback auf einen Song sein sollte: vielleicht ist das ja der Start einer ganz neuen Idee, die wieder neuen Schwung in die Musik bringt?

