Wie klingen eigentlich 100 Oszillatoren?

Ein Ratschlag, den man außerhalb der Musik häufiger hört: “Viel hilft viel!”. Doch zurecht rät man Songwritern häufig lieber zur musikalischen Einfachheit – doch wie sieht das eigentlich bei einem Synthie aus?

Ein Oszillator ist für einen Synthesizer wohl das, was der Motor für das Auto ist: hier passiert ein Großteil der Arbeit und hier wird die Grundlage für das geschaffen, was danach noch kommt. Doch was dem Motor seine Zylinder und Pferdestärken sind, muss für den Synthie ja noch lange nicht die Anzahl der Oszillatoren sein.

Der für seine ungewöhnlichen analog-synthie-Kreationen bekannte YouTuber Look Mum No Computer hat sich wohl eine ähnliche Frage gestellt und kurzerhand 100 (!) Oszillatoren in eine experimentelle Kiste gebaut. Wie das Ganze klingt und ob es Sinn macht? In diesem Video könnt ihr euch selbst ein Bild machen:

